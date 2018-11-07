Смертельное ДТП в Харькове: арест Зайцевой и Дронова продлили до конца года

В среду, 7 ноября, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения в виде ареста для фигурантов резонансного дела о ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек.

Как передает KharkivToday, водитель Lexus Елена Зайцева и водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов будут находиться под стражей до 5 января 2019 года.

Во время слушания планировали озвучить результаты дополнительной технической экспертизы относительно остановки автомобиля Дронова на светофоре. Однако защита Дронова добилась перенесения заседания суда.

Следующее заседание запланировано на 13 ноября.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.