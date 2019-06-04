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Смертельное ДТП в Харькове: в действиях экспертов не нашли уголовного правонарушения

4 июня, 16:13
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Смертельное ДТП в Харькове: в действиях экспертов не нашли уголовного правонарушения - фото

057.ua

В результате аварии погибли шесть человек

Следователь следственного управления Нацполиции в Харьковской области не нашел состава преступления в действиях экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по резонансном ДТП в центре Харькова.

Об этом сказано в постановлении следователя, которое опубликовал на своей странице в Facebook адвокат обвиняемого в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

«Уголовное производство… закрыть в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения», — сказано в постановлении.

Однако, Перепелица сообщил, что намерен добиваться возобновления следствия, передает Интерфакс-Украина.

«Мы будем обжаловать это постановление и через суд добиваться возобновления следствия», — сказал он.

Ранее прокуратура Харьковской области отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении автотехнической экспертизы по делу о резонансном ДТП в Харькове.

Напомним, что эксперты Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса не смогли установить скорость, с которой двигался автомобиль Елены Зайцевой во время ДТП. Полиция открыла уголовное производство из-за возможного предоставления заведомо ложного заключения экспертизы.

Дело в отношении действий экспертов института имени Бокариуса закрыли из-за отсутствия состава преступления. Адвокат Геннадия Дронова обжаловал это решение.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.

Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.

Теги:   Елена Зайцева ДТП Харьковская область

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