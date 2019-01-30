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Смертельное ДТП в Харькове: суд назначил дебаты

Вчера, 18:43
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KHARKIV Today

Елена Зайцева и Геннадий Дронов

Дебаты по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, которое произошло в октябре 2017 года, назначены на среду, 6 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом объявил судья Киевского райсуда Харькова Виктор Попрас на заседании в среду, 30 января.

Суд также отказал в удовлетворении ходатайства адвоката Сергея Перепелицы, защищающего обвиняемого Геннадия Дронова, об отводе экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые проводили автотехническую и дополнительную экспертизы.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/час.

Теги:   ДТП Харьков

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