Смертельное ДТП в Харькове: правозащитники показали тюремную камеру Зайцевой Сегодня, 11:19 4938 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Удачин / Facebook Камера Елены Зайцевой Дмитрий Удачин / Facebook

Представители Международного правозащитного центра посетили Харьковский следственный изолятор, чтобы проверить условия содержания Елены Зайцевой - участницы смертельного ДТП в центре Харькова.

Об этом сообщил правозащитник Дмитрий Удачин в Facebook.

"Кроме Зайцевой в камере № 400 находятся еще три человека. Помещение чистое. Есть небольшой телевизор, электрический чайник, вода, душ, туалет и средства личной гигиены", − пишет Удачин.

Киевский районный суд Харькова вынес приговор фигурантам дела о смертельном ДТП Геннадию Дронову и Елене Зайцевой. Согласно решению суда, обвиняемые получили максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов заявил, что в момент ДТП двигался на зеленый сигнал светофора со скоростью 40 км/ч.