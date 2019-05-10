Смертельное ДТП с военными: в полиции рассказали подробности аварии на Окружной в Киеве
Полиция начала уголовное
производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения
или эксплуатации транспорта) УК Украины по факту смертельного ДТП на Кольцевой
дороге Киева.
Как сообщили в Нацполиции, в Святошинском районе автомобиль ВАЗ, в котором находились двое военнослужащих, врезался в грузовик MAN, припаркованный с правого края проезжей части дороги.
В результате
столкновения водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы и погибли
на месте происшествия.
Причины, по
которым ВАЗ врезался в припаркованный грузовик, на данное время не установлены.
При этом, как отмечает Информатор со ссылкой на источник в полиции, водитель автомобиля мог заснуть за рулем.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль с военными протаранил грузовик.