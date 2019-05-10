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Смертельное ДТП с военными: в полиции рассказали подробности аварии на Окружной в Киеве

Сегодня, 14:40
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Смертельное ДТП с военными: в полиции рассказали подробности аварии на Окружной в Киеве - фото

Скриншот с видео Информатора

Автомобиль с военными врезался в припаркованный грузовик

Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины по факту смертельного ДТП на Кольцевой дороге Киева.

Как сообщили в Нацполиции, в Святошинском районе автомобиль ВАЗ, в котором находились двое военнослужащих, врезался в грузовик MAN, припаркованный с правого края проезжей части дороги.

В результате столкновения водитель и пассажир легковушки получили серьезные травмы и погибли на месте происшествия.

Причины, по которым ВАЗ врезался в припаркованный грузовик, на данное время не установлены.

При этом, как отмечает Информатор со ссылкой на источник в полиции, водитель автомобиля мог заснуть за рулем.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль с военными протаранил грузовик.

Теги:   Украинские военные ДТП Киев

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