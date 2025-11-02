Совершила наезд на пешеходов. Смертельное ДТП с участием судьи произошло на Прикарпатье, ГБР объявило ей подозрение
Судья за рулем Lexus UX 250h не сбавила скорость при приближении к пешеходному переходу и совершила наезд на двух человек (Фото: Государственное бюро расследований / Telegram)
По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Ивано-Франковской области с участием судьи районного суда Тернопольской области, открыто уголовное производство.
Об этом в воскресенье, 2 ноября, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
«По предварительной информации, вечером 31 октября 2025 года в одном из населенных пунктов Ивано-Франковского района судья, управляя автомобилем Lexus, совершила наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу», — говорится в сообщении ГБР.
Отмечается, что на место аварии сразу прибыли представители ГБР, которые изъяли автомобиль, собрали вещественные доказательства, допросили свидетелей и отобрали образцы крови у судьи.
Уголовное производство открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.
Фигурантке объявлено о подозрении, подано ходатайство о ее задержании.
Как сообщает Офис генерального прокурора, ДТП произошло в селе Фрага на автодороге Мукачево — Львов.
Подозреваемая, двигаясь в сторону Львова, не снизила скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу и совершила наезд на двух человек.
В результате ДТП один из пешеходов погиб на месте, другой получил телесные повреждения.