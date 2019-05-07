Смертельное ДТП с туристами: задержан руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья 7 мая, 11:22 5420 Цей матеріал також доступний українською Нацполиция В результате ДТП погибли три человека Нацполиция

Правоохранители задержали руководителя общественной организации Федерация рафтинга Прикарпатья, которая дала разрешение на перевозку в грузовике белорусских туристов, попавших в смертельное ДТП в Верховинском районе.

Об этом со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало передает Интерфакс-Украина.

"52-летнего руководителя задержали правоохранители в Коломые, где расположена организация по рафтингу", - рассказал он.

Как отметил Тракало, он задержан в рамках досудебного расследования по статье 287 Уголовного кодекса Украины (до пяти лет лишения свободы).

"Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации", - добавил спикер Нацполиции.

Ранее сообщалось, что 6 мая вблизи села Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 слетел с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош.

В результате ДТП погибли три человека.