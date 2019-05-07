Смертельное ДТП с туристами: задержан руководитель Федерации рафтинга Прикарпатья
Правоохранители
задержали руководителя общественной организации Федерация рафтинга
Прикарпатья, которая дала разрешение на перевозку в грузовике белорусских
туристов, попавших в смертельное ДТП в Верховинском районе.
Об этом со ссылкой на спикера Национальной полиции Украины Ярослава Тракало передает Интерфакс-Украина.
"52-летнего руководителя задержали правоохранители в Коломые, где расположена организация по рафтингу", - рассказал он.
Как отметил Тракало, он задержан в рамках досудебного расследования по статье 287 Уголовного кодекса Украины (до пяти лет лишения свободы).
"Она предусматривает уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации", - добавил спикер Нацполиции.
Ранее сообщалось, что 6 мая вблизи села Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 слетел с 40-метрового обрыва в реку Черный Черемош.
В результате ДТП погибли три человека.