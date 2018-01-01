Смертельное ДТП с маршруткой в Киеве: появилось видео, снятое в автобусе в первые минуты после аварии Сегодня, 10:45 1432 Цей матеріал також доступний українською В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро получили травмы

В Сети появилось видео первых минут после столкновения на Гостомельской трассе в Киеве маршрутки и грузовика, снятое одним из пассажиров в салоне автобуса.

Соответствующий ролик был опубликован в сообществе Киев Оперативный в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, что после столкновения маршрутки с грузовиком некоторые пассажиры оказались зажатыми сиденьями.

По данным Нацполиции, в результате ДТП были госпитализированы семь человек, один из которых от полученных травм скончался в машине скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева произошла авария с участием маршрутки и грузовика. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине фуру.