Смертельное ДТП под Киевом: пьяный водитель слетел с дороги в лесополосу

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Авто от удара об дерево перевернулось
Фото: Киев Оперативный via Facebook

Авто от удара об дерево перевернулось

В четверг, 11 января, на новой Ирпенской трассе в Киевской области автомобиль Hyundai на высокой скорости вылетел в лесополосу и врезался в дерево, в результате водитель погиб, пассажирка получила травмы.

Как сообщает ресурс Киев Оперативный, 46-летний водитель двигался в сторону Киева, когда внезапно потерял управление и выехал на обочину. Автомобиль несколько метров проехал по лесу, врезался об дерево и перевернулся.

Водитель Hyundai погиб на месте происшествия, 16-летнюю пассажирку срочно госпитализировали с травмами ноги и головы. Девушка сообщила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в результате ДТП с участием "скорой" на проспекте Академика Глушкова в Киеве пострадали четыре человека.

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