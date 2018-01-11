Смертельное ДТП под Киевом: пьяный водитель слетел с дороги в лесополосу

В четверг, 11 января, на новой Ирпенской трассе в Киевской области автомобиль Hyundai на высокой скорости вылетел в лесополосу и врезался в дерево, в результате водитель погиб, пассажирка получила травмы.

Как сообщает ресурс Киев Оперативный, 46-летний водитель двигался в сторону Киева, когда внезапно потерял управление и выехал на обочину. Автомобиль несколько метров проехал по лесу, врезался об дерево и перевернулся.

Водитель Hyundai погиб на месте происшествия, 16-летнюю пассажирку срочно госпитализировали с травмами ноги и головы. Девушка сообщила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в результате ДТП с участием "скорой" на проспекте Академика Глушкова в Киеве пострадали четыре человека.