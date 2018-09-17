17 сентября 2018, понедельник

Смертельное ДТП под Киевом: легковушка врезалась в грузовик и загорелась

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Авария случилась около полуночи
Фото: Информатор

Авария случилась около полуночи

В ночь на понедельник, 17 сентября, на Житомирской трассе в селе Березовка (Киевская область) автомобиль Audi A8 врезался в грузовик Mercedes и загорелся.

Как передает Информатор с места событий, в момент аварии в Audi находилось два человека, один из них умер на месте, второго госпитализировали.

"В момент столкновения мужчина 45-50 лет вылетел из автомобиля на дорогу. От полученных травм он скончался на месте. Второй мужчина, который был в автомобиле, вышел через водительскую дверь после аварии. Предварительно, погибший был за рулем легковушки и вез своего племянника домой. Пассажир только прилетел из-за границы", -- говорится в сообщении.

По предварительной информации, оба автомобиля двигались в сторону Житомира. Проезжая село Березовка, грузовик двигался в средней полосе, а Audi - по крайней левой. В ходе движения, по неизвестным причинам Audi взял правее и врезался в Mercedes. После удара легковушку отбросило в отбойник и она загорелась. 

В результате аварии Audi сгорела дотла.

На месте ДТП работали сотрудники патрульной полиции, медики, пожарные и следственно-оперативная группа. Подробности аварии установит следствие.

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