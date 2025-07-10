В результате ДТП на Тернопольщине погибли четыре человека

В среду, 9 июля, на трассе Р-43 вблизи села Синява Збаражской общины Тернопольской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика.

Об этом сообщила ГСЧС Украины.

По предварительным данным, в результате столкновения погибли четыре человека — водитель и пассажиры легкового автомобиля. Личные данные погибших в настоящее время устанавливаются.

Фото: ГСЧС

Обстоятельства аварии устанавливает полиция.