Смертельное ДТП на Шухевича в Киеве: водителя Seat задержали

Киевская полиция задержала водителя автомобиля Seat, который был причастен к смертельному ДТП в Киеве на проспекте Шухевича.

Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.

Участника события задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа Больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в ​​Киеве.

Напомним, 13 октября в Киеве на проспекте Шухевича произошло смертельное ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, пятеро были госпитализированы.

По словам очевидцев, Seat на высокой скорости пытался повернуть в сторону заправки, задел KIA и врезался в столб.

Следователи выясняют причины трагедии.

В то же время пользователи соцсетей выложили в интернет видео, где именно водитель Seat пьяным за полчаса до страшной аварии пытался съехать по пешеходной лестнице возле арки Дружбы народов.

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