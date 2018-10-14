Смертельное ДТП на Шухевича в Киеве: водителя Seat задержали

Киевская полиция задержала водителя автомобиля Seat, который был причастен к смертельному ДТП в Киеве на проспекте Шухевича.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
Участника события задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Он будет находиться в отделении закрытого типа Больницы скорой медицинской помощи на улице Братиславской в Киеве.
Напомним, 13 октября в Киеве на проспекте Шухевича произошло смертельное ДТП, в результате которого, по предварительным данным, погибли два человека, пятеро были госпитализированы.
По словам очевидцев, Seat на высокой скорости пытался повернуть в сторону заправки, задел KIA и врезался в столб.
Следователи выясняют причины трагедии.
В то же время пользователи соцсетей выложили в интернет видео, где именно водитель Seat пьяным за полчаса до страшной аварии пытался съехать по пешеходной лестнице возле арки Дружбы народов.
Смотрите также
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования