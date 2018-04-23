Смертельное ДТП на пешеходном переходе в Харькове: 18-летнего водителя приговорили к трем годам тюрьмы

Водителя, который насмерть сбил пешехода в Харькове, приговорили к трем годам тюрьмы

Суд вынес обвинительный приговор 18-летнему водителю Toyota Cаmry Тиграну Енгибаряну, который 16 января на пешеходном переходе на Салтовском шоссе в Харькове насмерть сбил 17-летнего парня.

Как сообщает Hromadske.kh, его приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Енгибаряну было объявлено подозрение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть, и заведомом оставлении без помощи пострадавшего (ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 УК Украины).

Максимальная санкция предусматривала восемь лет лишения свободы. Прокуратура ходатайствовала о пятилетнем заключении виновника ДТП.

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Напомним, что 16 января в Харькове 18-летний Тигран Енгибарян на автомобиле Toyota Cаmry сбил на пешеходном переходе 17-летнего парня, в результате чего тот скончался.

Водитель после ДТП даже не остановился и скрылся с места происшествия. Автомобиль и водителя нашли через несколько часов после аварии.

По данным СМИ, водительское удостоверение владелец авто получил за три недели до события в качестве подарка на день рождения.