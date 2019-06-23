Полицейского, который спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог
Полицейского, который за рулем BMW вылетел на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя погибшими, отпустили под залог 192 тысяч гривен.
Об этом сообщает ТСН.
В Никополе похоронили супругов и их 9-летнюю дочь, которые 18 июня погибли в аварии в Херсонской области. Тогда сотрудник полиции на BMW вылетел на встречную полосу и врезался в их ВАЗ-21 099.
Виновника ДТП задержали, но впоследствии выпустили под залог. «Два месяца под стражей, 192 тысячи возможность выйти под залог. Мы узнали из интернета. Мы просто в диком шоке», — комментируют судебное решение родные. Люди утверждают, что следователь по делу на связь с ними не выходит и никакой информации не дает.
«Сторона обвинения подавала именно меру пресечения без права залога. Но это было решение, принятое следственным судьей. И оно было принято с правом внесения залога», — пояснила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.
Прокуратура и защитник пострадавших уже подали апелляцию на меру пресечения. Родные жертв боятся, что подозреваемый избежит наказания, потому что сразу после аварии он отказался от теста на алкоголь, а в суде не давал показаний.