Смертельная стрельба в ресторане Киева: владелец заведения признался в содеянном

Мужчина, который открыл стрельбу в ресторане на Оболони в Киеве, признался в содеянном.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

"Получив от очевидцев происшествия описание злоумышленника, патрульные бросились на его поиски. Уже через несколько минут неподалеку от места происшествия один из экипажей заметил мужчину, похожего по ориентировке. Патрульные гражданина остановили и во время общения он признался в содеянном. Инспекторы немедленно задержали мужчину", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 июня, в одном из ресторанов на Оболони в Киеве владелец заведения открыл стрельбу по посетителям, в результате один человек погиб, еще двое ранены.