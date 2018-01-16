Смертельная погоня за BMW: Суд продлил личное обязательство патрульному Олейнику

Расследование дела в отношении Сергея Олейника затянулось на два года

Во вторник, 16 января, Голосеевский районный суд Киева продлил меру пресечения в отношении патрульного полицейского Сергея Олейника, которого подозревают в убийстве несовершеннолетнего во время преследования автомобиля BMW в Киеве.

Как сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, суд удовлетворил продление меры пресечения в виде личного обязательства на два месяца.

Голосеевский райсуд Киева продлил на 2 месяца запоб.захид Олийнык, который обвиняется в убийстве неповнолитнього.Наст.засидання 30 января - Лариса Сарган (@SarganLarysa) 16 января 2018 г.

Напомним, в ночь на 7 февраля 2016 года в Киеве полицейские открыли огонь во время преследования за нарушителями на BMW. Около 2:00 полицейские, стреляя по колесам, застрелили одного из пассажиров автомобиля. По словам свидетелей, водитель и пассажиры имели признаки наркотического опьянения.

Следствие установило, что патрульный Олейник превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир BMW получил смертельное ранение.