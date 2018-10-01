Смертельная авария катера с чиновниками в Запорожье: прокуратура начала уголовное производство

По факту аварии катера на Днепре в Запорожье, в результате которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы, областной прокуратурой начато уголовное производство.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Интерфакс-Украина.
Там сообщили, что дело расследуется по ст.291 УК Украины (нарушение действующих транспортных правил безопасности движения, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Как отмечается, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В то же время в ведомстве не уточнили, кому принадлежит указанный катер и кто был на его борту в момент аварии.
Ранее сообщалось, что в Запорожье во время прогулки на катере по Днепру за борт упали два человека, один из которых получил серьезные травмы от винта, а еще один - утонул.
По информации местных СМИ, пострадавший мужчина - это глава местного рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка, а погибший - замначальника управления защиты экономики Нацполиции Павел Саварец.
Третий мужчина, который находился за штурвалом, по имеющимся данным, также является сотрудником полиции.
На катере после инцидента были обнаружены бутылки с алкоголем.
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