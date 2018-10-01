Смертельная авария катера с чиновниками в Запорожье: прокуратура начала уголовное производство

На катере были замечены бутылки с алкоголем

По факту аварии катера на Днепре в Запорожье, в результате которой один человек погиб, а еще один получил тяжелые травмы, областной прокуратурой начато уголовное производство.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передает Интерфакс-Украина.

Там сообщили, что дело расследуется по ст.291 УК Украины (нарушение действующих транспортных правил безопасности движения, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Как отмечается, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В то же время в ведомстве не уточнили, кому принадлежит указанный катер и кто был на его борту в момент аварии.

Ранее сообщалось, что в Запорожье во время прогулки на катере по Днепру за борт упали два человека, один из которых получил серьезные травмы от винта, а еще один - утонул.

По информации местных СМИ, пострадавший мужчина - это глава местного рыбоохранного патруля Дмитрий Чайка, а погибший - замначальника управления защиты экономики Нацполиции Павел Саварец.

Третий мужчина, который находился за штурвалом, по имеющимся данным, также является сотрудником полиции.

На катере после инцидента были обнаружены бутылки с алкоголем.