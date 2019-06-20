Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в нападении на журналиста Комарова Сегодня, 16:04 Цей матеріал також доступний українською МВД Правоохранители просят идентифицировать вероятного нападавшего МВД

Национальная полиция обнародовали фоторобот вероятного нападавшего на черкасского журналиста Вадима Комарова, который скончался от полученных травм.

Как сообщили в МВД Украины, полицейские ищут высокого худощавого мужчину, с очень короткими волосами или полностью лысого.

«Это человек высокого роста (около 190 см), имеет худощавое телосложение, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая. При ходьбе человек делает достаточно широкий шаг», — говорится в сообщении.

В день совершения преступления мужчина был одет в черные куртку и штаны. На ногах — ботинки типа «берцы» советского образца. На голове у него была черная бейсболка с эмблемой.

«Обращаемся к общественности и всем представителям массовых средств информации за помощью в идентификации вероятного нападавшего. Любая ваша информация в отношении подозреваемого может быть полезной для следствия», — подчеркнул глава Национальной полиции Сергей Князев.

Фоторобот обнародован с разрешения следователей.

Напомним, 4 мая утром в Черкассах произошло нападение на местного журналиста Вадима Комарова. Журналиста с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали, он впал в кому.

Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

В ночь на 20 июня Вадим Комаров умер.