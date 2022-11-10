Портников: Стремоусов был «винтиком-шпунтиком» Кремля, он больше интересен украинцам, чем россиянам 10 ноября, 20:55 Стремоусову разрешали умеренно критиковать московские власти (Фото:Kirill Stremousov Telegram Channel/Handout via REUTERS)

Такие люди, как заместитель гауляйтера Херсона Кирилл Стремоусов, не имеют никакой ценности для московских кукловодов, его гибели в России не заметят. Такое мнение в интервью Радио НВ высказал политический обозреватель Виталий Портников.



Была ли гибель так называемого заместителя «главы» оккупационной администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова непреднамеренной, или авария подстроена, на самом деле не имеет никакого значения, потому что для Москвы такие персоны — не более чем расходный материал, настаивает журналист.

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«Мне кажется, что эта фигура интереснее украинцам, чем кому-либо другому», — отметил Портников, допустив, что завтра на месте Стремоусова появится новый персонаж.

«Бывают какие-то досадные случаи. Вот недавно в Крыму скончалась на каком-то полигоне российская пропагандистка Светлана Бабаева, одна из сотрудниц РИА Новости, тоже случайность. Можно, конечно, привязать конспирологию к любой истории, но самое главное, что это не имеет никакого значения, потому что эти люди не выражают собственных мыслей, они функции. Кто-то другой теперь будет иначе высказывать „мнение“ херсонской псевдоадминистрации», — добавил обозреватель.

По его словам, уже никто не помнит «борцов за свободу Донбасса», которых раскручивала российская пропаганда в 2014 году. Их преемники просто слепо выполняют прихоти своих кураторов, как это делал и Стремоусов, говорит Портников.

«Была разнарядка критиковать [министра обороны РФ Сергея] Шойгу, чтобы имитировать какие-то проблемы в восприятии реальности в разных кругах российского общества — критиковали Шойгу. Получил приказ — подверг критике, сейчас бы поддержал Шойгу, если бы остался в живых, это вообще не имеет значения. И здесь нет большой разницы между Стремоусовым, ["поваром Путина“ Евгением] Пригожиным или еще кем-то, это все винтики-шпунтики", — резюмировал журналист.

10 ноября Стремоусов «погиб в ДТП» в Херсонской области, сообщили российские пропагандистские каналы, а также херсонский гауляйтер Владимир Сальдо. Якобы в его машину врезался грузовик.