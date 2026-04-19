На Закарпатье несовершеннолетняя девушка погибла от удара током, подняв удочку под высоковольтной ЛЭП
Девушка погибла в селе Порошково на Закарпатье (Фото: uzhgorod.net.ua)
В селе Порошково Закарпатской области погибла от удара током несовершеннолетняя девушка, которая подняла удочку под высоковольтной линией электропередач.
Об этом сообщила полиция Закарпатской области.
Отмечается, что около 16:40 женщина сообщила на линию 102 о том, что ее несовершеннолетнюю дочь ударило током.
На место немедленно отправили полицию и медиков, но спасти девушку не удалось.
Ее мать рассказала, что семья отдыхала в селе Порошково. Девушка подняла удочку вверх под высоковольтной ЛЭП — из-за высокого напряжения разряд прошел по воздуху, образовав электрическую дугу, и вызвал смертельное поражение.
Отмечается, что по делу назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.