На Закарпатье несовершеннолетняя девушка погибла от удара током, подняв удочку под высоковольтной ЛЭП

Девушка погибла в селе Порошково на Закарпатье (Фото: uzhgorod.net.ua)

В селе Порошково Закарпатской области погибла от удара током несовершеннолетняя девушка, которая подняла удочку под высоковольтной линией электропередач.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

Отмечается, что около 16:40 женщина сообщила на линию 102 о том, что ее несовершеннолетнюю дочь ударило током.

На место немедленно отправили полицию и медиков, но спасти девушку не удалось.

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Ее мать рассказала, что семья отдыхала в селе Порошково. Девушка подняла удочку вверх под высоковольтной ЛЭП — из-за высокого напряжения разряд прошел по воздуху, образовав электрическую дугу, и вызвал смертельное поражение.

Отмечается, что по делу назначат судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

