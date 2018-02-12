Смерть рабочего-подростка на стройке в Киеве: полиция задержала двух человек

Фото с места событий на Кирилловской 12 февраля

После смерти 17-летнего строителя на стройке по улице Кирилловская в понедельник, 12 февраля, полиция задержала двух человек.

В частности, речь идет о представителе генерального подрядчика и субподрядчика.

Правоохранители начали расследование по статье нарушение требований законодательства об охране труда по ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины.

Об этом рассказал заместитель начальника - начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Александр Пивовар.

После трагедии оперативники доставили в участок четырех человек, чтобы выяснить обстоятельства трагедии. Соответственно двух из них (представителя генподрядчика и субподрядчика) задержали.

Тело погибшего отправили на экспертизу.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Напомним, несовершеннолетний строитель погиб на стройке в Киеве. На него упали бетонные блоки. Следователи изъяли журнал учета рабочего времени, где зафиксирована час, когда погибший начал работать. У погибшего не было при себе средств защиты.