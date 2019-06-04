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Смерть пятилетнего мальчика: под зданием МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись «Убийцы»

4 июня, 09:58
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Смерть пятилетнего мальчика: под зданием МВД убрали игрушки и пытались стереть надпись «Убийцы» - фото

Natasya Nagorna/Facebook

Закрасили надпись, посвященную главе МВД Авакову

Под зданием Министерства внутренних дел убрали игрушки и свечи, которые люди приносили в память об убитом полицейскими пятилетнем мальчике.

Об этом сообщила журналист Наталья Нагорная.

По ее словам, на асфальте пытались закрасить надпись «Убийцы», но стерли только слово «Аваков».

Также сотрудники ведомства вывезли шины, которые накануне жгли активисты.

Убийство пятилетнего ребенка: под МВД убрали игрушки

Под зданием Министерства внутренних дел убрали игрушки и свечи, которые люди приносили в память об убитом полицейскими пятилетнем мальчике.

Natasya Nagorna/Facebook

Напомним, что 3 июня в больнице умер 5-летний мальчик, которого ранили полицейские из Переяслав-Хмельницкого отделения полиции.

31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии.

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В ребенка стреляли полицейские, которые находились не на службе и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

После смерти ребенка под здание МВД пришли активисты, а начальник полиции Киевской области подал в отставку.

Теги:   Ребенок Смерть МВД Украины Киевская область

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