Смерть полицейских в ДТП в Одесской области: задержан водитель грузовика Сегодня, 12:44 2371 Цей матеріал також доступний українською НПУ Полицейские ехали на служебное задание НПУ

По факту ДТП в Одесской области, где погибли двое полицейских, задержан водитель грузовика.

Как сообщили в Нацполиции, водитель грузового Вольво не справился с управлением и столкнулся с маршруткой, а затем с легковым авто.

Полицейские, которые погибли в результате столкновения, ехали в маршрутке по служебным делам.

В ведомстве уточнили, что жертвами аварии стали 22-летний старший лейтенант полиции Олег Лысюк и 24-летняя рядовая полиции Лариса Крамаренко. У Лысюка осталась маленькая дочь.

Еще четыре пассажира микроавтобуса получили травмы.

По факту ДТП начато уголовное производство.

Ранее сообщалось, что на автодороге Одесса-Овидиополь столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. В результате ДТП погибли два сотрудника полиции.