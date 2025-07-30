ГБР расследует обстоятельства смерти мужчины, который прыгнул с моста в Николаеве во время проверки учетных документов

Государственное бюро расследований ( ГБР) расследует обстоятельства смерти мужчины в Николаеве, который убегал от наряда правоохранителей и сотрудников ТЦК и прыгнул с моста. Об этом ГБР сообщило в среду, 30 июля.

По данным следствия, мужчину остановили для проверки учетных документов 30 июля примерно в 10:00 в одном из промышленных районов города. Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти.

Реклама

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут очевидцев. Также они проверяют информацию о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей.

18 июля ГБР сообщало, что расследует обстоятельства смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК и СП. О подозрении сообщили уже двум сотрудникам.

По данным следствия, в мае этого года сотрудники ТЦК участвовали в перевозке мобилизованных из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель Киева, который имел определенные проблемы со здоровьем и начал нарушать спокойствие в автобусе и спорить с работниками ТЦК. В ГБР добавили, что солдат Шевченковского ТЦК избил мужчину и применил к нему электрошокер.