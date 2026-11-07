Лубинец требует расследовать смерть мужчины из Черкасской области, которого не приняла бригада после ТЦК

7 ноября, 20:02
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Жителя Золотоноши нашли мертвым через два месяца после того, как его доставили в ТЦК (Фото: Генштаб ВСУ)

Жителя Золотоноши нашли мертвым через два месяца после того, как его доставили в ТЦК (Фото: Генштаб ВСУ)

Жителя Золотоноши Черкасской области, с которым семья потеряла связь еще в августе после того, как он попал в ТЦК, нашли мертвым. Тело обнаружили примерно в 120 км от его дома; 6 ноября мужчину похоронили.

Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, который требует выяснить все обстоятельства его смерти.

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Как рассказал омбудсмен, в августе Сергея — так звали мужчину — военные из ТЦК привезли в Звенигородку, расположенную в 140 км от Золотоноши. Очевидцы утверждают, что там у него случился приступ эпилепсии. Тем не менее, военно-врачебная комиссия признала его годным, и Сергея направили в штурмовую бригаду, которая, по данным Лубинца, отказалась его принимать.

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В Черкасском областном ТЦК излагают свою версию событий. Там утверждают, что 10 августа полиция доставила мужчину в Звенигородский ТЦК из-за нарушения им правил воинского учета. По данным центра, у него не было ни отсрочки, ни бронирования, а документов, подтверждающих наличие тяжелых заболеваний, он не предъявил.

В ТЦК не отрицают, что ни одно подразделение не согласилось принять Сергея. По их словам, после этого ему вручили повестку с новой датой явки и предложили подвезти домой. Однако возле села Шевченково Звенигородского района мужчина, как утверждают в ТЦК, сам решил выйти из автомобиля — и это якобы зафиксировано на видео. С тех пор родные не могли его найти.

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Полиция расследует исчезновение по статье об умышленном убийстве. Однако, по словам Лубинца, судебно-медицинские эксперты так и не установили, от чего умер мужчина.

Офис омбудсмена уже обратился в Генеральный штаб ВСУ, Офис генерального прокурора, Военную службу правопорядка, а также в областной ТЦК и полицию. Лубинец настаивает на том, что следствие должно восстановить весь маршрут Сергея и дать оценку каждому решению должностных лиц, причастных к этой истории. «Требую всестороннего, объективного и беспристрастного расследования», — подчеркнул он.

Редактор: Владислава Коваленко

Теги:   Черкасская область Дмитрий Лубинец ТЦК и СП

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