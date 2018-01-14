Смерть мужчины под больницей в Киеве: врачи отрицают, что он обращался за помощью

Сотрудники больницы скорой помощи в Киеве, возле которой было найдено тело бездомного, уверяют, что он не обращался за медицинской помощью.

О позиции своих коллег рассказал дежурный врач Петр Кваснецкий в комментарии Громадському.

Он отметил, что в больнице нет охраны, поэтому в помещение часто заходят бездомные.

"Они днем ​​приходят под больницу, собирают деньги, а в помещении, бывает, распивают спиртные напитки и иногда ведут себя агрессивно. Иногда врачи боятся спускаться на первый этаж. Мой коллега передал, что за эту ночь было 18 бездомных, а бывает и больше", - сказал Кваснецкий.

Как сообщил заместитель начальника Деснянского управления полиции Роман Тремсин, оснований считать, что причина смерти носит насильственный характер, нет. Также нет оснований утверждать, что этот человек нуждался в неотложной медицинской помощи, добавил правоохранитель.

"До результатов вскрытия, следствие считает, что причина смерти - это или переохлаждение, или хроническая болезнь, или следствие систематического употребления алкоголя, но причина смерти не носит криминальный характер", - заявил он.

Тремсин отметил, что, по информации полиции, в полицию из-за обнаруженного тела бездомного обратился именно персонал больницы.

Напомним, 13 января в соцсетях сообщили, что в Киеве на улице Братиславской под стенами больницы скорой помощи умер боздомный, которого отказались лечить.

Сообщалось, что человек с травмами от избиения пришел в больницу. Но через некоторое время его труп заметили у стены больницы.

По факту происшествия начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.