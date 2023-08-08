Смерть мобилизованного в воинской части: расследование установит законность его призыва на службу — Лубинец 8 августа, 12:42 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Расследование смерти мобилизованного украинца, который умер по прибытии в воинскую часть должно установить законность призыва мужчины на военную службу и своевременность оказания ему медицинской помощи.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он заявил, что «берет любую ситуацию такого рода под личный контроль» и сообщил, что уже направил письма в государственные структуры для получения необходимой информации.



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По его словам, сейчас устанавливаются фактические причины смерти в день прибытия мужчины в воинскую часть мужчины.

Лубинец добавил, что в случае выявления нарушений в соответствии с законодательством — виновные должны быть наказаны.

Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Ширяево в Одесской области умер мобилизованный, который был болен эпилепсией.

Пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона сообщила, что военнослужащий скончался в день прибытия в воинскую часть в Николаевской области.

По факту его смерти открыто уголовное дело с предварительной правовой квалификацией ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Ранее издание Интент со ссылкой на начальницу объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталью Гуменюк сообщило, что документы о пригодности мужчины к службе ТЦК получил от медиков больницы, в которой он проходил медкомиссию.