По прибытии в Киев медики констатировали смерть мобилизованного непосредственно на плацу, куда его вынесли из автобуса (Фото: Львовский областной ТЦК и СП / Facebook)

В Киеве перед судом предстанут двое военнослужащих ТЦК , чьи действия и бездействие привели к смерти мобилизованного гражданина — во время его доставку в столицу.

Об этом 23 апреля сообщили в Государственном бюро расследований.

По версии следствия, что в мае 2025 года во время перевозки мобилизованных из западных регионов Украины в Киев между военнослужащими ТЦК и одним из мужчин возник конфликт. При этом мобилизованный имел проблемы со здоровьем.

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«Во время спора солдат Шевченковского ТЦК и СП применил к мужчине физическую силу и электрошокер, нанеся ему телесные повреждения. Заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, отвечавший за перевозку, не пресек действия подчинённого, хотя имел такую возможность», — сообщили в ГБР.

После прибытия в Киев медики констатировали смерть мобилизованного непосредственно на плацу, куда его вынесли из автобуса.

«Сейчас досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Солдата обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 2 ст. 121, ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Заместителю начальника ТЦК инкриминируют умышленное непрекращение уголовного преступления, совершаемого подчиненным, которое повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 426 УК Украины)», — подытожили в ГБР.

23 октября 2025 года сообщалось, что в столичной больнице умер Роман Сопин, который ранее получил тяжелые травмы во время пребывания в распределительном пункте Подольского района столицы. Полиция Киева открыла уголовное производство.

24 октября было опубликовано совместное заявление Подольского ТЦК и СП в городе Киеве и 71 отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ, согласно которому Сопин потерял сознание и смертельно травмировался, упав на твердый пол. Ему оказали домедицинскую помощь и вызвали скорую. Как добавляют в ТЦК, мужчину госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.