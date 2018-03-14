"Как будто мама оставила в очереди и ушла". Украинцы в соцсетях прощаются со Стивеном Хокингом

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Helen Reid via Twitter

Украинцы в соцсетях сожалеют о смерти Стивена Хокинга и  пишут, как он повлиял на их жизнь.

14 марта, на 77-м году жизни скончался знаменитый британский физик Стивен Хокинг. Он был не только автором нескольких крайне важных для физики теорий, но и едва ли не самым значимым популяризатором науки в мире.

 

 

 

 

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