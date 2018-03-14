"Как будто мама оставила в очереди и ушла". Украинцы в соцсетях прощаются со Стивеном Хокингом

Украинцы в соцсетях сожалеют о смерти Стивена Хокинга и пишут, как он повлиял на их жизнь.
14 марта, на 77-м году жизни скончался знаменитый британский физик Стивен Хокинг. Он был не только автором нескольких крайне важных для физики теорий, но и едва ли не самым значимым популяризатором науки в мире.
Стівен Гокінг пішов на відпочинок в інший світ. Навздогін, і постфактум, хочу подякувати йому за чотири чудові книжки про фізику і всесвіт для дітей.— Andriy Lavrys (@AndriyLavrys) 14 марта 2018 г.
Мій малий зачитується ними.
мене в цьому всьому найбільше вражає, що Гокінг говорив про те, що катастрофи важко буде уникнути в найближчі сто - не тисячу чи мільйон - років, а Маск - про те, що треба вирушати на Марс у найближчі роки.— Marta (@MartaPuhach) 14 марта 2018 г.
"Дивіться на зорі, а не під ноги, будьте допитливими" Стівен Гокінг— Королева пляжа (@QueenN08) 14 марта 2018 г.
Відійшов у вічність Стівен Гокінг...— качкодзьоб (@itlashko) 14 марта 2018 г.
Я не отримав Нобелівську премію. Зате був у "Сімпсонах" (с) pic.twitter.com/KdNCyd8OI8
Коли ідуть такі, як Гокінг, відчуття таке, що мама лишила тебе біля каси в черзі та пішла...і не вернулася.— valerianka (@moja_ptashko) 14 марта 2018 г.
Яка втрата для нас всіх :(
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