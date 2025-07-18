Государственное бюро расследований заявило, что продолжает расследовать обстоятельства смерти мужчины из-за действий сотрудников киевских ТЦК и СП. О подозрении сообщили уже двум сотрудникам.

Об этом Государственное бюро расследований написало на странице в Telegram.

В частности, о подозрении сообщили заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева. Они сейчас находятся под стражей, 17 июля суд продлил применение этой меры пресечения.

По данным следствия, в мае этого года сотрудники ТЦК участвовали в перевозке мобилизованных граждан из учебных центров в западных областях в Киев. Среди них был житель Киева, который имел определенные проблемы со здоровьем и начал нарушать спокойствие в автобусе и спорить с работниками ТЦК. В ГБР добавили, что солдат Шевченковского ТЦК избил мужчину и применил к нему электрошокер.

В ГБР добавили, что заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который находился в автобусе и отвечал за перевозку военнообязанных, не отреагировал на действия подчиненного, не прекратил избиение, хотя должен был это сделать.

«По прибытию в столицу пострадавшего вынесли из автобуса на плац, где была констатирована его смерть», — отмечают в Бюро.

Государственное бюро расследований добавляет, что солдата подозревают в превышении служебных полномочий, повлекших наступление тяжких последствий, совершенные в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426−1 УК Украины). Заместитель начальника подозревается в умышленном непресечении уголовного преступления, совершаемого подчиненным, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения, то есть (ч. 4 ст. 426 УК Украины).