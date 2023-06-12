Гибель курсантов ГСЧС: преподавателю университета гражданской защиты в Харьковской области сообщили о подозрении

12 июня, 13:51
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Двое курсантов ГСЧС погибли в результате взрыва артснаряда к САУ Пион (Фото:НПУ)

Двое курсантов ГСЧС погибли в результате взрыва артснаряда к САУ Пион (Фото:НПУ)

Начальнику кафедры пиротехнической и специальной подготовки Национального университета гражданской защиты Украины сообщили о подозрении в убийстве двух человек, совершенного по неосторожности.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области, начальник следственного управления Сергей Болвинов в своем Facebook.

Он отметил, что именно он обучал двоих курсантов, которые погибли из-за детонации боеприпаса.

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«В ходе расследования этого дела мы уже допросили 68 свидетелей и шестерых потерпевших. Назначили двенадцать экспертиз. Эксперты, криминалисты, следователи, взрывотехники неоднократно выезжали в учебный центр, чтобы провести осмотр и установить все обстоятельства этой трагедии», — добавил Болвинов.

По данным следствия, подозреваемый преподаватель доставил фугасный снаряд 152 калибра на территорию, где обучались курсанты. Он оставил его на хранение в одном из помещений.

Нарушив все должностные инструкции, начальник кафедры дал указание курсантам разобрать этот боеприпас, чтобы сделать из него макет.

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Расследование продолжается.

1 июня в Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС произошел взрыв. В результате погибли два третьекурсника Университета гражданской защиты, еще один получил ранения.

Спикер МВД Украины Марьяна Рева сказала, что четырех должностных лиц университета отстранили на время расследования. Спикер ГСЧС Александр Хорунжий уточнил, что они отвечали за учебный процесс.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Харьковская область ГСЧС

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