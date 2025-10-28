В Николаеве расследуют смерть двух детей: полиция задержала мать

В Николаеве правоохранители расследуют гибель двух малолетних детей, которые, по предварительным данным, могли отравиться угарным газом. Их мать оставила детей дома одних на ночь.

Как сообщили в полиции Николаевской области, сообщение о трагедии поступило 27 октября.

Следствие установило, что вечером женщина ушла из дома, оставив 4-летнего мальчика и 3-летнюю девочку без присмотра. Утром, вернувшись, она обнаружила детей без признаков жизни. По информации полиции, мать находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили тела двух малолетних детей. В помещении наблюдался густой пар, а на потолке — конденсат. В ванной комнате был открыт кран с горячей водой, что, вероятно, привело к накоплению угарного газа.

Фото: Полиция Николаевской области

Тела детей направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Эксперты не обнаружили признаков насильственной смерти, а предварительно установили, что дети погибли в результате отравления угарным газом.

Мать задержали. Полиция открыла уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, что привело к тяжелым последствиям) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть).

Сейчас решается вопрос об объявлении женщине подозрения. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.