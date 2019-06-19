Смерть Дмитрия Тымчука и обвинения в катастрофе MH17. Главные новости 19 июня Вчера, 20:00 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ Главные новости дня Коллаж НВ

В Киеве нашли мертвым нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука, а в Харькове поддержали возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова.

НВ собрало главные новости дня.

В Киеве погиб нардеп Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы Информационное сопротивление, нардеп от Народного фронта Дмитрий Тымчук. Правоохранители рассматривают три версии гибели. Читать далее…

Прокуратура Нидерландов обвинила в убийстве четырех подозреваемых по делу об уничтожении рейса МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению Боинг-777 в июле 2014 года на Донбассе. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. СБУ также объявила о подозрении. Читать далее…

Медведчук заявил о сорвавшемся обмене Сенцова

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук утверждает, что Киев и Москва фактически договорились об обмене пленными, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова, но обмен сорвался из-за убийства главаря «ДНР» Александра Захарченко. Читать далее…

Горсовет Харькова проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова

Харьковский городской совет поддержал возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова. Читать далее…

Трамп официально объявил о старте предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что вступает в президентскую гонку и будет участвовать в выборах в ноябре 2020 года. Читать далее…

Суд отменил увольнение Зураба Аласании из Общественного

Суд отменил решение об увольнении Зураба Аласании с должности председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Читать далее…

Кучма в Минске назвал условие прекращения торговой блокады Донбасса

Представитель Украины Леонид Кучма во время заседания Трехсторонней контактной группы заявил, что пересмотр решения СНБО о торговой блокаде возможно только после возвращения законным владельцам предприятий и компаний, «национализированных» боевиками террористических «ДНР/ЛНР». Читать далее…