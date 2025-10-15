В Харькове мачеха избила до смерти трехлетнего мальчика, ей сообщили о подозрении

40-летнюю женщину подозревают в избиении трехлетнего сына своего сожителя в Харькове (Фото: Офис генерального прокурора)

В Харькове взяли под стражу 40-летнюю женщину, которая подозревается в избиении до смерти трехлетнего ребенка, сообщает Офис генпрокурора в среду, 15 октября.

По данным правоохранителей, после смерти родной матери трехлетний мальчик проживал в Харькове вместе с отцом, мачехой и ее малолетней дочерью. Мужчина почти круглосуточно работал в реабилитационном центре, поэтому за ребенком ухаживала подозреваемая.

В начале октября она избила мальчика, нанеся ему многочисленные удары руками и ногами по голове и лицу. От полученных травм ребенок потерял сознание.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина вызвала скорую помощь и заявила о падении ребенка в ванной комнате. Мальчика госпитализировали, но через несколько дней он умер в больнице, не приходя в сознание.

Соседи сообщили, что в день трагедии слышали крик, плач и ругань из квартиры. Медики подтвердили, что ребенок не мог получить такие телесные повреждения в результате падения.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ей инкриминируют умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 121 УК Украины), за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.