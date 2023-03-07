Британская полиция сообщила имя 14-летней украинки, которая умерла в Англии
14-летнюю украинку нашли без сознания на пляже в Девоне (Англия) (Фото:Charlie Firth/Unsplash)
Британская полиция установила личность 14-летней украинки, которая умерла в Англии после того, как ее нашли на пляже без сознания. По данным правоохранителей, ее звали Альбина Евко.
Как говорится в сообщении полиции, была проведена официальная идентификация.
Семья из Украины проживала в Доулише. Мама умершей девочки Инна Евко заявила, что она и ее семья опустошены тем, что потеряли дочь.
«Никто и никогда не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу личную жизнь в это невероятно болезненное время», — сказала она.
Полиция также опубликовала фото Альбины Евко.
Расследование обстоятельств ее смерти продолжается. Полиция пытается восстановить последние часы жизни подростка.
Причины смерти остаются неясными, но правоохранители пока не рассматривают ее, как подозрительную.
«Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна состояться в четверг (9 марта), а пока мы просим дать семье и близким Альбины пространство и уединение, чтобы они могли смириться со своей утратой», — резюмировали в британском ведомстве.
Издание Daily Mail сообщает, что семья приехала в Доулиш, спасаясь от полномасштабного вторжения России в Украину, год назад. Там девочка ходила в школу, а ее мама продолжала работать в сфере информационных технологий.
6 марта стало известно, что в графстве Девон умерла 14-летняя украинка. Ее нашли без сознания на местном пляже и доставили в больницу, где она скончалась.
В МИД Украины заявили, что проинформированы о смерти украинки и взаимодействуют с правоохранителями Британии.
Другие детали не сообщались.