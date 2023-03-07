Британская полиция сообщила имя 14-летней украинки, которая умерла в Англии 7 марта, 16:19 14-летнюю украинку нашли без сознания на пляже в Девоне (Англия) (Фото:Charlie Firth/Unsplash)

Британская полиция установила личность 14-летней украинки, которая умерла в Англии после того, как ее нашли на пляже без сознания. По данным правоохранителей, ее звали Альбина Евко.

Как говорится в сообщении полиции, была проведена официальная идентификация.

Семья из Украины проживала в Доулише. Мама умершей девочки Инна Евко заявила, что она и ее семья опустошены тем, что потеряли дочь.

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«Никто и никогда не сможет заменить ее в наших сердцах. Мы просим уважать нашу личную жизнь в это невероятно болезненное время», — сказала она.

Полиция также опубликовала фото Альбины Евко.

Фото: Devon & Cornwall Police /Facebook

Расследование обстоятельств ее смерти продолжается. Полиция пытается восстановить последние часы жизни подростка.

Причины смерти остаются неясными, но правоохранители пока не рассматривают ее, как подозрительную.

«Мы ждем результатов судебно-медицинской экспертизы, которая должна состояться в четверг (9 марта), а пока мы просим дать семье и близким Альбины пространство и уединение, чтобы они могли смириться со своей утратой», — резюмировали в британском ведомстве.

Издание Daily Mail сообщает, что семья приехала в Доулиш, спасаясь от полномасштабного вторжения России в Украину, год назад. Там девочка ходила в школу, а ее мама продолжала работать в сфере информационных технологий.

6 марта стало известно, что в графстве Девон умерла 14-летняя украинка. Ее нашли без сознания на местном пляже и доставили в больницу, где она скончалась.

В МИД Украины заявили, что проинформированы о смерти украинки и взаимодействуют с правоохранителями Британии.

Другие детали не сообщались.