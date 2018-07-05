Смерчи участились. Типичное ли это явление для Украины

Смерчи образуются чаще всего, в частности, вдоль Днепра и на побережье моря

Смерч на днях появился в 50 километрах от Одессы, вблизи села Маяки Беляевского района. Вихрь подхватывал пыль и ветви на поле, поднимал столб пыли на десятки метров вверх. Его удалось зафиксировать сразу нескольким очевидцам. За лето это уже не первый случай смерчей. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Смерчи в Украине летом 2018 года

В начале июля смерч пронесся в поселке Кирилловка, курорте на Азовском море в Запорожской области. Вихрь образовался над морем.

Внутри июня в поселке Приморское Одесской области отдыхающие на пляже увидели сразу четыре вихри. Вреда она никому не нанесли. Также в июне очевидец снял на авторегистратор смерч в центре Запорожья. Вихрь двигался по улице меньше минуты, однако, по словам жителей города, успел сломать дерево.

В том же месяце в Сумской области смерчем сорвало крышу одного из гаражей в поселке Ямполь. Тогда же одному из жителей Киева удалось снять один из трех смерчей, которые пронеслись над городом, над каскадом Святошинских озер в районе реки Нива. В мае зафиксировали пылевой вихрь над Черниговом. Годом ранее в Кривом Роге смерч повредил крыши домов, окна и повалил деревья.

Типичное для Украины явление

Появление большего числа зафиксированных смерчей в Украине, скорее всего, свидетельствует о растущем благосостоянии граждан, а не о климатической глобальной катастрофе, отметила украинский синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, с появлением гаджетов люди просто чаще стали фиксировать смерчи, которые на самом деле являются характерным явлением для лета в Украине. Количество смерчей может быть различным в сезон. И прогнозировать смерчи крайне трудно, добавила она.

"Типичное для Украины, для лета, но почему-то редкое. В последнее время говорят, что это аномальное явление. Это некорректно, потому что это явление фиксируется на метеостанциях. Смерчи образуются чаще всего вдоль Днепра, случаются в Ровенской и Львовской областях, а также на побережье моря", - отметила синоптик.

При появлении смерчей рекомендуется идти в укрытие

Если смерч затронет населенные пункты, сельскохозяйственные угодья, он может нанести серьезный ущерб, добавила она. Случаи, когда смерчи, возникающие в Украине, могли бы переносить крупных животных или людей, эксперту неизвестны.

Тем не менее, при появлении смерчей рекомендуется идти в укрытие, отметил экс-советник министра МЧС Украины Константин Гринчук. На открытой местности, по его словам, нужно держаться подальше от деревьев и легких зданий.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.