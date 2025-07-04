Смена имени: с какого возраста доступна услуга, куда обращаться и какие нужны документы

Украинское законодательство предусматривает четкий порядок изменения фамилии, собственного имени или отчества — как для совершеннолетних лиц, так и для лиц, которые еще не достигли 18 лет.

Куда обращаться для смены имени, какие документы нужно подготовить и какие сроки рассмотрения — объяснили в Министерстве юстиции.

В каком возрасте можно сменить имя

Имя физического лица, являющегося гражданином Украины, состоит из фамилии, собственного имени и отчества, если иное не вытекает из закона или обычая национального меньшинства, к которому оно принадлежит.

С какого возраста доступна услуга смены имени:

▪ с 16 лет — лицо имеет полное право самостоятельно изменить имя;

▪ с 14 до 16 лет — с письменного согласия родителей или попечителя.

Куда обращаться

Заявление об изменении имени подается в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) по месту жительства. Для лиц, постоянно проживающих за границей, — в консульское учреждение.

Заявление об изменении имени подается в письменной форме при условии предъявления паспорта гражданина Украины.

Для изменения имени физического лица, достигшего четырнадцатилетнего возраста, вместе с соответствующим заявлением подается свидетельство о рождении и справка с места жительства.

Перечень необходимых документов

Для смены имени необходимо предоставить следующие документы:

▪ заявление о смене имени;

▪ свидетельство о рождении заявителя;

▪ свидетельство о браке (в случае, если заявитель состоит в браке);

▪ свидетельство о расторжении брака (в случае, когда брак расторгнут);

▪ свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

▪ свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

▪ фотография заявителя;

▪ письменное обязательство заявителя, составленное в произвольной форме, подлинность подписи на котором нотариально удостоверена, о его осведомленности об установленной законом ответственности за сообщение ложных сведений и необходимости обмена паспорта и других документов в случае изменения имени (в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 3 главы 4 раздела III Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине);

▪ квитанция об уплате государственной пошлины.

При подаче заявления об изменении имени работник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния сверяет указанные в нем сведения с представленными документами и в случае личного обращения заявителя, предупреждает его об установленной законодательством ответственности за сообщение ложных сведений и о необходимости обмена паспорта.

Если изменить имя хочет физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, к его заявлению обязательно прилагается письменное согласие родителей или попечителя. В большинстве случаев требуется согласие обоих родителей.

Стоимость услуги

Изменение имени производится после уплаты заявителем государственной пошлины или для граждан Украины, которые постоянно проживают за границей — уплаты заявителем консульского сбора.

Текущая стоимость услуги составляет:

▪ 5,10 грн — за регистрацию изменения фамилии, имени и отчества (кроме изменения в случае регистрации брака);

▪ 51 грн — за повторную смену (не связанную с регистрацией брака).

Сроки рассмотрения заявления

Заявление об изменении имени рассматривается в срок до трех месяцев со дня его подачи. При наличии объективных оснований (например, необходимости дополнительных проверок, уточнения обстоятельств или получения ответов от других органов) этот срок может быть продлен, но не более чем до шести месяцев.

В рамках этого периода орган государственной регистрации обращается с запросами в Национальную полицию, чтобы проверить наличие обстоятельств, которые могут стать основанием для отказа в изменении имени. В частности, речь идет о:

▪ открытом уголовном производстве в отношении заявителя;

▪ непогашенной или неснятой судимость;

▪ пребывание в розыске;

▪ предоставление заведомо ложных сведений в заявлении или представленных документах.

После завершения проверки принимается решение о разрешении или отказе в изменении имени. Отказ предоставляется в письменной форме с обоснованием причин.

Выдача свидетельства о смене имени

В случае принятия положительного решения, заявителю предоставляется письменное разрешение на смену имени, на основании которого он имеет право завершить процедуру.

Для этого необходимо в течение трех месяцев с момента получения разрешения обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния, который его выдал, для внесения соответствующих изменений в актовые записи гражданского состояния и получения свидетельства об изменении имени.

Если в течение трех месяцев со дня выдачи разрешения на смену имени лицо не обратится для государственной регистрации, разрешение теряет силу, и вся процедура должна быть начата заново. То есть, в таком случае необходимо будет снова подавать заявление, пакет документов и проходить весь путь, включая проверки и ожидание решения.