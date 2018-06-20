Слезоточивый газ и дымовые шашки: в Харькове на сессии горсовета произошли столкновения

В Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

Как сообщает Громадське.Харьков, перед началом сессии под харьковской мэрией проходил пикет с участием активистов, требовавших свободного входа на сессии горсовета.

Под зданием собралось около 30 человек, которые затем прорвались в мэрию.

Фото: Pavel Velitskiy/Facebook

Отмечается, что человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались подняться в зал. Также в помещении подожгли дымовые шашки.

Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Игорь Лупандин, в 10:07 в дежурную часть поступил звонок по поводу задымления второго этажа горсовета. На месте работали три отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно - на лестнице. Была проведена эвакуация из помещения. На месте работает оперативная группа ГСЧС и правоохранителей.

По словам директора департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрия Сидоренко, бывший депутат Харьковского горсовета от Партии регионов Дмитрий Маринин привел 50 человек спортивной наружности, которых попытался провести в зал, сообщает Интерфакс-Украина.

"У них завязалась потасовка с муниципальной охраной. Кто-то из активистов, кажется, из Нацкорпуса, распылил газ, начали кидать в здании дымовые шашки", - сказал Сидоренко.

Он отметил, что в зале сейчас полно дыма, "депутаты кашляют, но сессия продолжается".

Очевидцы рассказали, что молодые люди в футболках Нацкорпуса устроили погром на втором этаже здания. Кроме того, они прорвались во двор горсовета и там тоже устроили потасовку.

Как сообщает местное издание NewsRoom, сотрудников горсовета эвакуировали из здания мэрии. Сейчас работники мэрии находятся на улице, а сами помещения горсовета пытаются проветрить.

Напомним, утром 19 июня ветераны войны в Афганистане перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к власти социальные требования. Также под парламентом митинговали шахтеры.

Затем участники акции прорвались к входу в парламент и пытались штурмовать здание ВР, между протестующими и правоохранителями произошли стычки.

Вскоре вице-спикер Ирина Геращенко заявила о достигнутых договоренностях с участниками протестов под ВР, после чего протестующие начали постепенно расходиться.