Передадут для нужд ВСУ. Служебный пес нашел невредимый БПЛА оккупантов, который сбили бойцы Нацгвардии 2 октября, 17:07 Собака нашла невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом (Фото:МВД Украины/Telegram)

Служебный пес по имени Зевс разыскал невредимый российский беспилотник. Его сбили нацгвардейцы в Харьковской области из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Как рассказал нацгвардеец с позывным Егерь, украинские военные сбили российский беспилотник вблизи Гоптовки из стрелкового оружия. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте.

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«За пол часа почти невредимый аппарат разыскала служебная собака Зевс», — говорится в сообщении.

БПЛА отремонтируют и передадут для нужд Вооруженных сил Украины.