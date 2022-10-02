Передадут для нужд ВСУ. Служебный пес нашел невредимый БПЛА оккупантов, который сбили бойцы Нацгвардии

2 октября, 17:07
Поделиться:
Собака нашла невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом (Фото:МВД Украины/Telegram)

Собака нашла невредимый российский БПЛА, сбитый бойцами Нацгвардии под Харьковом (Фото:МВД Украины/Telegram)

Служебный пес по имени Зевс разыскал невредимый российский беспилотник. Его сбили нацгвардейцы в Харьковской области из стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram.

Читайте также:

По мнению Олега Каткова, Россия могла закупить у Ирана до 1000 дронов Shahed-136 (Фото:DR) Что за птица. Военный эксперт — о характеристиках иранского дрона Shahed-136, которым вооружился враг, и средствах противодействия ему

Как рассказал нацгвардеец с позывным Егерь, украинские военные сбили российский беспилотник вблизи Гоптовки из стрелкового оружия. Оккупанты потеряли контроль над аппаратом, и он упал на парашюте.

Видео дня

«За пол часа почти невредимый аппарат разыскала служебная собака Зевс», — говорится в сообщении.

БПЛА отремонтируют и передадут для нужд Вооруженных сил Украины.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Нацгвардия Украины Харьковская область МВД Украины Беспилотник Собака Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X