ГБР сообщило о подозрении четырем военным, которые отказались ехать в зону проведения боевых действий

30 июня, 13:20
Сотрудники ГБР сообщают о подозрениию военным (Фото: ГБР)

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении четырем военнослужащим, которые в условиях военного положения «сознательно отказались» выполнить боевой приказ командиров.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Установлено, что в разное время военнослужащие одной из частей, дислоцированной в Киевской области, несмотря на пригодность к службе, отказались отправиться в район проведения боевых действий.

В ГБР напомнили, что обязанность защищать независимость и территориальную целостность Украины закреплена в ст. 65 Конституции Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение, совершенное в условиях военного положения и взято под стражу.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Других деталей не сообщается.

18 июня Госбюро расследований заявило, что сообщило о подозрении бывшему первому заместителю командира воинской части из Киевской области и одному из членов комиссии по проведению служебного расследования, которые подозреваются в искажении результатов расследования гибели военнослужащего, и сокрытии факта самоубийства.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Государственное бюро расследований (ГБР) Киевская область Война России против Украины Российская агрессия

