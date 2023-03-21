Рада ввела испытательный срок для контрактников, впервые принятых на военную службу

21 марта, 15:24
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В Украине внесли изменения в порядок службы по контракту (Фото:Генштаб ВСУ)

В Украине внесли изменения в порядок службы по контракту (Фото:Генштаб ВСУ)

Верховная Рада ввела испытательный срок для контрактников, которые впервые приняты на военную службу.

Соответствующий законопроект поддержали 262 нардепа, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.

Документом предлагается установить обязательное испытание на срок до шести месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту.

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С 24 февраля 2022 года в Украине длится общая мобилизация. В то же время, многие украинцы и иностранцы вступают в армию по контракту.

Контракт во время войны подписывают как бывшие срочники, так мобилизованные, а также добровольцы.

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Контракт могут быть подписаны гражданами Украины и иностранцами. Среди военных это рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту.

Выпускники высших военных учебных заведений и окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания могут подписвать контракт.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Верховная Рада Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Контракт

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