Служба по контракту во время войны. Военное руководство объяснило разницу в оплате и куда отправляют контрактников в Украине 8 декабря, 16:23 Мобилизация 2022−2023 — отсрочка от призыва (Фото:facebook.com/RussianLandForces/via Roma Batkovich)

Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля, однако многие украинцы и иностранцы вступают в армию по контракту. В штабе рассказали об особенностях службы по контракту во время войны.

Военнослужащие, подписывающие контракт, служат во время войны и в тылу, и на передовой. Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач объяснил НВ , что для подписания контракта в Украине нужно гораздо больше справок и процедур, чем для мобилизации.

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Иногда проблематично проходить все процедуры в условиях войны.

«Сейчас для того, чтобы подписать контракт, нужно собрать определенный перечень документов. При приеме на военную службу по мобилизации и при приеме по контракту некоторые требования разнятся. Начиная с углубленной военно-врачебной комиссии и разных справок. В период ведения боевых действий это может показаться проблематичным», – говорит он.

Контракт во время войны подписывают как бывшие срочники, так мобилизованные и, конечно, добровольцы.

«Есть военнослужащие, которые подписывают контракт, но они преимущественно находятся здесь, в тыловых районах. Очень многие сейчас подписывают контракты служащие срочной службы, которые на момент начала войны не уволились. Мобилизированы также некоторые подписывающие контракт, особенно те, которые имеют высшее образование и опыт работы по определенной специальности. Они могут подписывать договор и назначаться на офицерские должности. Также подписывают контракты по прохождению военной службы на солдатских или сержантских должностях. Но их не так много, потому что нужно время собрать пакет документов», – объяснил Роман Горбач.

Военный объяснил, как отличается оплата службы по контракту и по мобилизации, если, например, военный отправился служить на передовую.

За службу на передовой контрактники получают доплату 30 тысяч гривен, а на нуле - 100 тысяч гривен. Также учитываются доплаты и надбавки.

«В целом минимальное денежное довольствие составляет 44 или 114 тыс. грн. И здесь нет разницы между мобилизованным и контрактником. Единственное, что при подписании контракта еще выплачивается дополнительно единовременная выплата», ― добавил Горбач.

Форма, порядок и правила заключения контракта, прекращение (расторжение) контракта и последствия прекращения (разрыв) контракта определяются положениями о прохождении военной службы гражданами Украины и нормативно-правовыми актами Министерства обороны Украины и других центральных органов исполнительной власти. Они, согласно закону, осуществляют руководство военными формированиями, если иное не предусмотрено законом.

Служба по контракту – кто может пойти служить

Контракт могут быть подписаны гражданами Украины и иностранцами. Среди военных это рядовые, сержанты и офицеры, отслужившие срочную службу и не достигшие 60 лет.

Кроме того, контракт могут подписать иностранцы, прошедшие проверки и пригодные по состоянию здоровья и возрасту.

Выпускники высших военных учебных заведений и окончившие военную кафедру с присвоением начального офицерского звания могут подписвать контракт.

Служба по контракту - срок службы

Лица, подписавшие контракт в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления решения о демобилизации и назначаются на должности, сроки военной службы в календарном исчислении устанавливаются в соответствии с частью второй статьи 23 о Воинской обязанности и военной службе .

Рядовой состав – 3 года;

Сержантско-старшинский состав – от 3 до 5 лет;

Офицеры – до 5 лет;

Офицеры, овладевшие авиационными специальностями – 10 лет;

Офицеры, получившие первоначальное офицерское звание после обучения на военных кафедрах – от 2 до 5 лет;

Другие граждане от 1 до 5 лет.

Во время действия особого периода военнослужащим из числа иностранцев и лиц без гражданства, проходящих военную службу по контракту, гарантируется возможность прекращения (расторжение) контракта по собственному желанию.

Военнослужащие срочной службы или мобилизованные, отслужившие 11 месяцев, могут быть приняты по контракту во время особого положения и 6 месяцев. Срок службы может быть продлен по части 4 статьи 23 того же закона.

Во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от 1 до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

Условия подписания контракта на военную службу в Украине

пригодность к военной службе по медицинским показателям и показателям профотбора;

физическая подготовленность и психологическая стойкость кандидата на военную службу;

базовое общее образование и выше; возраст 18 до 45 лет ( в особый период до 60 лет).

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Верховная рада рассматривает изменения в законодательство, по которым граждане Украины и иностранцы должны проходить испытательный срок – на профпригодность педе началом службы по контракту.

Служба по контракту – список документов и отбор

Процесс подачи документов, все проверки и подписание договора регулируются пунктом 2.16 Раздела II Инструкции об организации выполнения Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины

Сначала лицо прибывает в военный комиссариат по месту учета (регистрации) для собеседования и подбора должности (в/ч), или в в/ч для получения письменного согласия (при необходимости). Для женщин обязательно письменное согласие командира воинской части.

В ТЦК предоставляются следующие документы:

заявление гражданина о вступлении на в/службу по контракту;

копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера;

справка из МВД Украины об отсутствии судимости или ее погашении;

военный билет ( для военнообязанных).

После этого проходит в ОИК (РИК) психологическое тестирование.

Прибывает по направлению военного комиссара для прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК и получает заключение комиссии. Предоставляет:

сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра;

справки о:

отсутствие пребывания на учете в психоневрологическом, кожвенерологическом и тубдиспансере;

об отсутствии беременности ( для женщин);

для женщин); определение группы крови и резус-фактора; результаты анализов на ВИЧ, сифилис, гепатиты «В» и «С»;

карту медицинского осмотра.

Далее ждет вызов из ТЦК и готовит другие документы для подписания контракта:

автобиографию в рукописном и напечатанном экземплярах;

справку о трудовой деятельности;

копию документов об образовании; справку о составе семьи и месте регистрации или фактического проживания;

служебную характеристику ( с места работы или учебы);

с места работы или учебы); письменное согласие на проведение специальной проверки ( в случае необходимости);

в случае необходимости); две фотографии размером 9×12 см. копии документов об образовании, ученых званиях, научных степенях;

декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год;

справку о допуске к государственной тайне ( при его наличии).

Все копии прилагаемых документов заверяются в установленном порядке органом, отвечающим за организацию проведения специальной проверки.

Служба по контракту - единовременные выплаты солдатам и офицерам

Единовременное пособие военнослужащим после заключения ими первого контракта выплачивается:

лицам, принимаемым на должности рядового состава сроком 3 года;

лицам, принимаемым на должности сержантского и старшинского состава сроком 3 года и более;

лицам, принимаемым на военную службу по контракту лиц офицерского состава сроком год и более;

лицам, подписавшим контракт сроком на 5 лет и более, из числа военнослужащих, назначенных на должности лиц сержантского и старшинского состава, лиц офицерского состава после окончания высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высшего образования ( подготовка которых осуществляется по государственному заказу), при условии вступления в исполнение обязанностей по этим должностям.

Для получения выплаты необходимо написать рапорт на имя командира после вступления контракта в силу.

С 1 января 2022 года единовременная денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

лицам рядового состава - 19 144 гривен;

лицам сержантского и старшинского состава - 21 537 гривен;

лицам офицерского состава - 23 930 гривен.