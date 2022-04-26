СБУ задержала бывшего инженера Укроборонпрома за возможное корректирование огня 26 апреля, 01:40 Цей матеріал також доступний українською СБУ (Фото:СБУ / Facebook)

Служба безопасности Украины задержала инженера одного из заводов государственного концерна «Укроборонпром» за возможную причастность к ракетному удару по предприятию после того, как он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.

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Об этом сообщает пресс- служба «Укроборонпрома».

Сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода.

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Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам Укроборонпрома. Изменником оказался бывший сотрудник завода. Он предоставлял координаты для нанесения российскими войсками ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

«Укроборонпром в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора», — сообщил заместитель генерального директора по безопасности ДК «Укроборонпром» Роман Забарчук.

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