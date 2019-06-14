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СБУ пресекла деятельность пропагандистского подразделения Генштаба ВС РФ

14 июня, 11:06
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СБУ пресекла деятельность пропагандистского подразделения Генштаба ВС РФ - фото

НВ

В СБУ отметили, что один из пропагандистов уже приговорен к четырем годам лишения свободы

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность пропагандистского подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба ВС РФ.

Как сообщили в СБУ, около 20 входивших в него агитаторов занимались проведением антиукраинских информационных провокаций.

«Подразделение также осуществляло сбор и анализ информации о руководстве нашего государства и ВСУ, военных подразделениях, участвующих в Операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что представитель прокремлевских пропагандистов был закреплен за каждым районом и населенным пунктом Луганской области.

«Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории, чтобы с применением информационных технологий осуществлять меры по дестабилизации ситуации, дискредитации власти и провоцирования социального недовольства», — рассказали в спецслужбе

На данное время один из участников пропагандистской сети уже осужден и приговорен к четырем годам лишения свободы.

Обвинительные материалы в отношении других ее участников находятся на рассмотрении в судебных органах.

Теги:   Луганская область Российская пропаганда

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