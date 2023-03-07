Слуга народа будет инициировать присвоение звания Герой Украины военному, которого расстреляли россияне 7 марта, 02:12 Военного расстреляли после слов Слава Украине (Фото:PinmeUA/Twitter)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что после идентификации партия будет инициировать присвоение звания Герой Украины военному, которого расстреляли россияне.

"После установления всех обстоятельств и идентификации погибшего, фракция намерена направить президенту Украины Владимиру Зеленскому обращение с просьбой присвоить воину звание Героя Украины (посмертно). Его подвиг является выражением несокрушимости народа и украинского войска", - заявил Арахамия.

Видео дня

6 марта в Сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит Слава Украине. Где и когда было снято видео, неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).