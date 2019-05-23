Сложнейшая операция: врачи спасли жизнь военному с застрявшей в голове пулей Вчера, 11:56 685 Цей матеріал також доступний українською Сергей Рыженко/Facebook Пройдя через срединные структуры головного мозга, пуля застряла у затылочной кости Сергей Рыженко/Facebook

В Днепре медики спасли жизнь раненому украинскому военнослужащему, у которого в голове застряла пуля.

Об этом у себя в Facebook рассказал главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

«Пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все „за“ и „против“, пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс», — рассказал он.

По словам Рыженко, в результате проведенной операции раненый 24-летний уроженец Николаева начал демонстрировать первые признаки положительной динамики и уже стал шевелить конечностями.

В то же время, при каких обстоятельствах военный получил ранение, не уточняется.