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Сложнейшая операция: врачи спасли жизнь военному с застрявшей в голове пулей

Вчера, 11:56
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Сложнейшая операция: врачи спасли жизнь военному с застрявшей в голове пулей - фото

Сергей Рыженко/Facebook

Пройдя через срединные структуры головного мозга, пуля застряла у затылочной кости

В Днепре медики спасли жизнь раненому украинскому военнослужащему, у которого в голове застряла пуля.

Об этом у себя в Facebook рассказал главврач больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

«Пуля Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга, остановилась у затылочной кости черепа. Опытный нейрохирург Андрей Сирко, взвесив все „за“ и „против“, пошел на сложнейшую операцию. Часы тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс», — рассказал он.

По словам Рыженко, в результате проведенной операции раненый 24-летний уроженец Николаева начал демонстрировать первые признаки положительной динамики и уже стал шевелить конечностями.

В то же время, при каких обстоятельствах военный получил ранение, не уточняется.

Теги:   ООС Донбасс Днепр Медики Ранения Украинские военные

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