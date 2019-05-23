Сложнейшая операция: врачи спасли жизнь военному с застрявшей в голове пулей
В Днепре медики
спасли жизнь раненому украинскому военнослужащему, у которого в голове застряла
пуля.
Об этом у себя в Facebook рассказал главврач больницы им. Мечникова Сергей
Рыженко.
«Пуля
Александру пробила глаз, прошла через срединные структуры головного мозга,
остановилась у затылочной кости черепа. Опытный нейрохирург Андрей Сирко,
взвесив все „за“ и „против“, пошел на сложнейшую операцию. Часы
тяжелой работы не прошли даром. После трепанации, удаления осколков черепа и пули боец получил шанс», — рассказал он.
По словам Рыженко, в результате проведенной операции раненый 24-летний уроженец Николаева начал демонстрировать первые признаки положительной динамики и уже стал шевелить конечностями.
В то же время, при каких обстоятельствах военный получил ранение, не уточняется.