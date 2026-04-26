Из-за непогоды в Украине погибли три человека, еще двое ранены, в ряде областей перебои со светом — фото
В Черкассах человек погиб, когда на квадроцикл во время движения упало дерево (Фото: ДСНС України via Facebook)
Из-за сложных погодных условий в Украине погибли три человека, а еще двое получили ранения, спасатели ликвидируют последствия непогоды в 13 областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено 21:11 Из-за сложных погодных условий фиксировали перебои с электроснабжением в Харькове и ряде населенных пунктов области, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Также он сообщил, что на 86-летнюю женщину в Немышлянском районе Харькова из-за урагана упал шифер с крыши дома.
В настоящее время она госпитализирована. Из-за непогоды зафиксированы поваленные деревья, шквальный ветер повредил крыши и инфраструктуру.
Обновлено 20:36 В Запорожье в результате непогоды погиб мужчина, сообщили в ГСЧС. Сильные порывы ветра, продолжавшиеся всего 20 минут, повалили дерево на легковой автомобиль, в котором находился водитель. 39-летнего мужчину зажало поврежденными конструкциями автомобиля, в результате чего он погиб. Тело погибшего деблокировали спасатели.
Обновлено 19:02 В части Киева пошел снег, сообщил Київ Оперативний. Также это издание предупредило об очень плохой видимости на трассе Киев — Чоп.
В Черкассах человек погиб в результате того, что на квадроцикл во время движения упало дерево, на Закарпатье из-за падения дерева погиб мужчина, а в Полтаве дерево травмировало ребенка.
1121 населенный пункт был обесточен из-за непогоды.
Спасатели призвали украинцев быть осторожными.
Суспільне отметило, что в Укргидрометцентре сообщают о сильном ветре до 20−30 метров в секунду, грозах и граде и предупреждают о перебоях в работе энерго- и коммунальных предприятий и осложнениях движения транспорта.
Черкасская область
В ГСЧС Черкасской области сообщили, что в Черкассах женщина 1997 года рождения, которая ехала на квадроцикле, погибла в результате падения дерева из-за непогоды.
Из-за ухудшения погодных условий на территории области спасатели 4 раза привлекались к уборке 10 упавших деревьев, препятствовавших движению транспорта, отметили в ведомстве.
Полтавская область
В Рыбцах Полтавской области из-за сильных порывов ветра дерево упало на мальчика, который шел на рыбалку, сообщило издание Poltava Today со ссылкой на пресс-секретаря спасателей Полтавщины Светлану Рыбалко.
Соседи вытащили ребенка из-под дерева и вызвали скорую. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении с травмой головы. Медики оценивают его состояние и проводят необходимые диагностические и реанимационные мероприятия.
Волынская область
По состоянию на 13:00 было обесточено 300 населенных пунктов полностью, 70 частично, сообщили в ЧАО Волыньоблэнерго.
Над ликвидацией последствий работает 14 аварийно-восстановительных бригад и 15 единиц специализированной техники.
Порывы ветра могут вызвать новые аварии, добавили в Волыньоблэнерго.
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий поломанные деревья и ветки падают и затрудняют для проезда автомобильные дороги.
Дорожные бригады расчищают проезжую часть и ликвидируют последствия непогоды.
В ГСЧС Волынской области сообщили, что подразделения Луцкого района трижды выезжали на помощь для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Они, в частности, проводили работы по демонтажу кровель в Луцке на улице Григория Гонгадзе и в городе Горохов на улице Феоктистова. Кроме того, в Луцке на улице Конякина чрезвычайники разрезали дерево, которое упало на автомобиль.
По сообщению Волынского областного центра по гидрометеорологии, до конца суток 26 апреля в области сохранятся порывы ветра 25−28 м/с.
В Telegram каналах также сообщают, что в Луцке и Волынской области пошел снег.
Львовская область
На Львовщине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остались 180 населенных пунктов. 55 — полностью и 125 — частично, сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.
По данным главы ОВА Максима Козицкого, из-за сильных порывов ветра на Львовщине по состоянию на 14:33 сохранялся оранжевый уровень опасности.
Местные Telegram-каналы сообщают о снеге во Львове и буре во Львовской области.
Ивано-Франковская область
В Ивано-Франковской области спасатели убирали поваленные деревья в
- селе Кутцы Рогатинской территориальной громады;
- пгт Большовцы Большовцевской территориальной громады;
- между селами Тустань и Медуха Дубовецкой территориальной громады;
- в селе Дзвиняч Дзвиняцкой территориальной громады;
- городе Ивано-Франковск (ул. Сечевых Стрельцов, ул. Медичная).
В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщили, что на участке региональной дороги Татаров — Каменец-Подольский ураган повалил дерево на проезжую часть. Его уже убрали.
Закарпатская область
В Закарпатской области по состоянию на середину дня было известно о четырех случаях падения деревьев на проезжую часть, сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Закарпатской области Наталью Батыр.
Mukachevo.net отметило, что из-за штормовой погоды ситуация на дорогах области остается сложной, возможны новые случаи падения деревьев и осложнения движения транспорта.
По данным ГСЧС, из-за падения дерева на Закарпатье погиб мужчина.
Черновицкая область
В селе Шипинцы Черновицкой области из-за сильных порывов ветра дерево упало на дорогу и заблокировало экскурсионный автобус. Ветви повредили лобовое стекло транспортного средства, в салоне которого находились 30 пассажиров, в том числе 19 детей, сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Черновицкой области Мирославу Иванчук. Пассажиры в результате инцидента не пострадали.
Поваленное дерево также повредило проезжавший рядом легковой автомобиль.
На данный момент дерево с проезжей части уже убрали.
Ровенская область
В Ровенской области без электроснабжения осталось более 10 тысяч абонентов, сообщил начальник ОВА Александр Коваль. Сильный ветер также повалил деревья, повредил здания и электросети в разных громадах области.
По словам Коваля, без электроснабжения остались преимущественно жители Ровенского и Дубенского районов.
В ГСЧС Ровенской области заявили, что с начала дня шесть раз участвовали в ликвидации последствий непогоды — расчищали дороги и территории от поваленных деревьев, которые падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.
В Радивилове была повреждена крыша коммунального предприятия, в Семидубах — лицея, сообщили в Facebook Дубенской райгосадминистрации.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области из-за массового падения веток и деревьев на ЛЭП во многих местах были оборваны провода, что привело к отключениям света, сообщили в Хмельницкоблэнерго.
В ГСЧС области заявили, что из-за сильных порывов ветра на территории области зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, что привело к усложнению движения транспорта и частичному перекрытию автодорог.
По состоянию на 17:00 спасатели уже убрали 29 поваленных деревьев и совершили три выезда на демонтаж аварийных элементов балконов в городах Хмельницкий и Славута. К выполнению работ привлечены 60 человек личного состава и 14 единиц специальной техники.
Винницкая область
В ГСЧС Винницкой области сообщили, что спасатели 80 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ: 78 раз для распила и расчистки сваленных деревьев, которые усложняли или полностью блокировали движение транспорта на автодорогах и улицах, и два раза для демонтажа аварийных элементов строительных конструкций.