В Черкассах человек погиб, когда на квадроцикл во время движения упало дерево (Фото: ДСНС України via Facebook)

Из-за сложных погодных условий в Украине погибли три человека, а еще двое получили ранения, спасатели ликвидируют последствия непогоды в 13 областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Обновлено 21:11 Из-за сложных погодных условий фиксировали перебои с электроснабжением в Харькове и ряде населенных пунктов области, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Также он сообщил, что на 86-летнюю женщину в Немышлянском районе Харькова из-за урагана упал шифер с крыши дома.

В настоящее время она госпитализирована. Из-за непогоды зафиксированы поваленные деревья, шквальный ветер повредил крыши и инфраструктуру.

Обновлено 20:36 В Запорожье в результате непогоды погиб мужчина, сообщили в ГСЧС. Сильные порывы ветра, продолжавшиеся всего 20 минут, повалили дерево на легковой автомобиль, в котором находился водитель. 39-летнего мужчину зажало поврежденными конструкциями автомобиля, в результате чего он погиб. Тело погибшего деблокировали спасатели.



Фото: Головне управління ДСНС України у Запорізькій області﻿ via Facebook

Обновлено 19:02 В части Киева пошел снег, сообщил Київ Оперативний. Также это издание предупредило об очень плохой видимости на трассе Киев — Чоп.



В Черкассах человек погиб в результате того, что на квадроцикл во время движения упало дерево, на Закарпатье из-за падения дерева погиб мужчина, а в Полтаве дерево травмировало ребенка.

1121 населенный пункт был обесточен из-за непогоды.

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Фото: ДСНС України via Facebook

Спасатели призвали украинцев быть осторожными.

Суспільне отметило, что в Укргидрометцентре сообщают о сильном ветре до 20−30 метров в секунду, грозах и граде и предупреждают о перебоях в работе энерго- и коммунальных предприятий и осложнениях движения транспорта.

Черкасская область



В ГСЧС Черкасской области сообщили, что в Черкассах женщина 1997 года рождения, которая ехала на квадроцикле, погибла в результате падения дерева из-за непогоды.



Из-за ухудшения погодных условий на территории области спасатели 4 раза привлекались к уборке 10 упавших деревьев, препятствовавших движению транспорта, отметили в ведомстве.



Полтавская область

В Рыбцах Полтавской области из-за сильных порывов ветра дерево упало на мальчика, который шел на рыбалку, сообщило издание Poltava Today со ссылкой на пресс-секретаря спасателей Полтавщины Светлану Рыбалко.

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Соседи вытащили ребенка из-под дерева и вызвали скорую. В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении с травмой головы. Медики оценивают его состояние и проводят необходимые диагностические и реанимационные мероприятия.

Волынская область

По состоянию на 13:00 было обесточено 300 населенных пунктов полностью, 70 частично, сообщили в ЧАО Волыньоблэнерго.

Над ликвидацией последствий работает 14 аварийно-восстановительных бригад и 15 единиц специализированной техники.

Порывы ветра могут вызвать новые аварии, добавили в Волыньоблэнерго.

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий поломанные деревья и ветки падают и затрудняют для проезда автомобильные дороги.

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області via Facebook

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області via Facebook

Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області via Facebook

Дорожные бригады расчищают проезжую часть и ликвидируют последствия непогоды.

В ГСЧС Волынской области сообщили, что подразделения Луцкого района трижды выезжали на помощь для ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Они, в частности, проводили работы по демонтажу кровель в Луцке на улице Григория Гонгадзе и в городе Горохов на улице Феоктистова. Кроме того, в Луцке на улице Конякина чрезвычайники разрезали дерево, которое упало на автомобиль.

По сообщению Волынского областного центра по гидрометеорологии, до конца суток 26 апреля в области сохранятся порывы ветра 25−28 м/с.



В Telegram каналах также сообщают, что в Луцке и Волынской области пошел снег.



Львовская область

На Львовщине из-за сложных погодных условий без электроснабжения остались 180 населенных пунктов. 55 — полностью и 125 — частично, сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.



По данным главы ОВА Максима Козицкого, из-за сильных порывов ветра на Львовщине по состоянию на 14:33 сохранялся оранжевый уровень опасности.

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Местные Telegram-каналы сообщают о снеге во Львове и буре во Львовской области.



Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области спасатели убирали поваленные деревья в

селе Кутцы Рогатинской территориальной громады;

пгт Большовцы Большовцевской территориальной громады ;

громады между селами Тустань и Медуха Дубовецкой территориальной громады ;

громады в селе Дзвиняч Дзвиняцкой территориальной громады ;

громады городе Ивано-Франковск ( ул. Сечевых Стрельцов, ул. Медичная) .

В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области сообщили, что на участке региональной дороги Татаров — Каменец-Подольский ураган повалил дерево на проезжую часть. Его уже убрали.

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковске via Facebook

Закарпатская область

В Закарпатской области по состоянию на середину дня было известно о четырех случаях падения деревьев на проезжую часть, сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС в Закарпатской области Наталью Батыр.



Сломанная ветка на набережной Ужгорода / Фото: Юрій Ломакін/Facebook

Поломанные ветки деревьев на улице Августина Волошина в Ужгороде / Фото: Руслана Гостюк/Суспільне Ужгород

Mukachevo.net отметило, что из-за штормовой погоды ситуация на дорогах области остается сложной, возможны новые случаи падения деревьев и осложнения движения транспорта.



По данным ГСЧС, из-за падения дерева на Закарпатье погиб мужчина.

Черновицкая область

В селе Шипинцы Черновицкой области из-за сильных порывов ветра дерево упало на дорогу и заблокировало экскурсионный автобус. Ветви повредили лобовое стекло транспортного средства, в салоне которого находились 30 пассажиров, в том числе 19 детей, сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря ГСЧС Черновицкой области Мирославу Иванчук. Пассажиры в результате инцидента не пострадали.



Фото: ДСНС Буковини

Поваленное дерево также повредило проезжавший рядом легковой автомобиль.

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На данный момент дерево с проезжей части уже убрали.

Ровенская область



В Ровенской области без электроснабжения осталось более 10 тысяч абонентов, сообщил начальник ОВА Александр Коваль. Сильный ветер также повалил деревья, повредил здания и электросети в разных громадах области.

По словам Коваля, без электроснабжения остались преимущественно жители Ровенского и Дубенского районов.

В ГСЧС Ровенской области заявили, что с начала дня шесть раз участвовали в ликвидации последствий непогоды — расчищали дороги и территории от поваленных деревьев, которые падали на проезжую часть и припаркованные автомобили.

В Радивилове была повреждена крыша коммунального предприятия, в Семидубах — лицея, сообщили в Facebook Дубенской райгосадминистрации.



Хмельницкая область

В Хмельницкой области из-за массового падения веток и деревьев на ЛЭП во многих местах были оборваны провода, что привело к отключениям света, сообщили в Хмельницкоблэнерго.

В ГСЧС области заявили, что из-за сильных порывов ветра на территории области зафиксированы многочисленные случаи падения деревьев, что привело к усложнению движения транспорта и частичному перекрытию автодорог.

По состоянию на 17:00 спасатели уже убрали 29 поваленных деревьев и совершили три выезда на демонтаж аварийных элементов балконов в городах Хмельницкий и Славута. К выполнению работ привлечены 60 человек личного состава и 14 единиц специальной техники.

Винницкая область





В Виннице из-за перебоев с электроснабжением на высоковольтной линии остановилась главная водопроводная станция, сообщили в Винницаоблводоканале. В настоящее время питание станции уже восстановили

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В ГСЧС Винницкой области сообщили, что спасатели 80 раз привлекались к проведению аварийно-спасательных работ: 78 раз для распила и расчистки сваленных деревьев, которые усложняли или полностью блокировали движение транспорта на автодорогах и улицах, и два раза для демонтажа аварийных элементов строительных конструкций.