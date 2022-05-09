Слово «рашизм» предложили внести в Оксфордский и Кембриджский словари 9 мая, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Украинцы просят внести слово «рашизм» в Оксфордский и Кембриджский словари, официальные заявки и обращения по этому поводу подала группа киевских креативщиков и коммуникационников.

Война России против Украины — главные события 9 мая

Информационную кампанию назвали #BrandNewFascism (укр: новый фашизм), а присоединиться к ней может каждый желающий, используя хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

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Активисты заявляют, что слово «рашизм» сейчас используют украинские журналисты, телеведущие и лидеры мнений. Также его использует в своих выступлениях и президент Украины Владимир Зеленский. Более того, его начинают объяснять для своей аудитории иностранные авторитетные СМИ.

«Сейчас мы, украинцы, предлагаем внести в официальные словари английского языка, который является главным языком интернационального общения, слово „рашизм“ (eng: rashism or ruscism), чтобы называть идеологию и властный российский режим, который начал войну и совершал военные преступления в Украине, Грузии, Чечне и Сирии», — говорят активисты.

Инициаторы добавляют, что в последние годы величайшей гордостью страны-агрессора является победа над фашизмом и нацизмом во Второй мировой войне.

«Более того, статус победителя является для российской власти фундаментом ее самолегитимизации и самоуважения. Но сегодня все свидетельствует о том, что россия XXI века по своей идеологии и методам ведения войны является реинкарнацией фашизма, который переродился в виде «рашизма», — сказали инициаторы.

Организаторы кампании отправят письма и в украинские институты и крупнейшие мировые союзы журналистов.

«Именно корреспонденты решают, как именно описать события, которые сейчас они транслируют из нашей страны на весь мир, и какие для этого подобрать слова, являющиеся корректным определением, а что нет», — говорится в сообщении.

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