Слово о мове: какие нормы нового законопроекта о языке вызвали самые острые споры

В начале октября Верховная рада в первом чтении приняла законопроект о языке, в котором одни увидели надежду на укрепление страны, а другие - проблемы для ученых, медийщиков и рядовых граждан, пишет журнал Новое Время.

Заявленная цель законопроекта - обеспечение функционирования украинского языка как государственного. Теперь у Рады есть две недели на правки к принятому проекту, а затем его ждет второе чтение.

Документ затрагивает не только традиционные сферы - госсектор, суды и образование, в которых знание украинского безусловно и обязательно, но и многие сферы неофициальной жизни. Например, науку. А также СМИ, театр и кино. А еще книгоиздание. Кроме того, туризм, сферу обслуживания, спорт, медицину, рекламу, транспорт и даже почту.

Главная проблема - регулярное использование языковой темы как политического инструмента, работающего на раскол электората

"Во всех европейских странах есть законы, защищающие свои языки", - говорит о законопроекте Николай Княжицкий, депутат Народного фронта и один из авторов документа.

У законопроекта уже появились многочисленные критики. Они не отрицают его необходимости, но призывают доработать различные аспекты документа.

А вот политолога Владимира Фесенко во всей этой истории смущают не столько отдельные положения рождающегося закона, сколько время его появления. "Главная проблема - регулярное использование языковой темы как политического инструмента, работающего на раскол электората", - говорит эксперт, считающий, что на вопросе языка накануне президентских и парламентских выборов 2019 года будут спекулировать как власть, так и оппозиция.

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Вариант, но не идеал

Законопроект, принятый нынче в первом чтении Радой, изначально инициировали общественные активисты, проводившие круглые столы и встречи с депутатами. После этого авторы нескольких законопроектов объединили усилия, создали единую рабочую группу и разработали нынешний документ, рассказывает Княжицкий. Затем проект еще полтора года пылился в ВР, прежде чем попал в сессионный зал.

Там он с успехом прошел испытание первым чтением. Теперь документ будут дорабатывать.

Замечаний к проекту со стороны людей, чью деятельность потенциальный закон затронет, достаточно.

Кандидат физматнаук Ирина Егорченко, старший научный сотрудник Института математики НАНУ, говорит, что для отечественных ученых очень важно, чтобы в стране хотя бы изредка проходили качественные научные конференции с приглашенными иностранными спикерами.

Найти переводчика, способного переводить выступления иностранных астрофизиков, микробиологов и других ученых, в стране невозможно

Сейчас их проводят на английском - международном языке науки. Но новый закон предписывает делать полноценный или синхронный перевод англоязычных спикеров. Егорченко на собственном опыте знает: найти переводчика, способного работать со спичами астрофизиков, микробиологов и других ученых, в стране невозможно.

"А в математике, например, обучение переводчиков не поможет - нужно просто очень глубоко понимать материал", - говорит ученый.

Документ, вышедший из‑под пера Княжицкого с коллегами, взволновал и участников рынка печатных СМИ. Ведь в случае его окончательного принятия издатели, выпускающие иноязычный продукт, должны будут допечатывать отдельный тираж на украинском.

"Эта норма создана людьми, которые не понимают, как работает рынок прессы. И чем он отличается от радио", - говорит Алексей Погорелов, гендиректор Украинской ассоциации издателей периодической прессы.

По мнению Погорелова, есть более мягкие методы. Например, обязать прессу 50% контента номера давать на украинском языке.

А в главном научно-экспертном управлении парламента видят еще пару проблем с новым законом. В нем, к примеру, есть противоречивое требование о транслитерации украинских географических названий с помощью алфавита другого языка. То есть печатные русскоязычные СМИ должны будут так передавать названия городов: Кыив, Харкив, Кропывныцькый. Иначе получат штраф.

Также эксперты управления увидели в документе почву для коррупции и дискриминации. Так как отсутствие предусмотренного проектом госсертификата на знание языка может стать причиной отказа в приеме на работу.

Не наказывать, а популяризировать

Известный украинский писатель Андрей Курков, чьи произведения переведены на три десятка языков мира, уверен: укреплять статус украинского необходимо, и начинать делать это следовало еще 20 лет назад.

Но прозаик считает, что не стоит делать это огульно. Русскоязычное население страны очень разнообразно и не представляет собой монолитную группу с однотипными политическими взглядами. "Очевидно, что не каждый русскоязычный украинец настроен пророссийски", - считает Курков.

Закон же в его нынешнем виде может создать напряжение в регионах, где доля русскоязычных велика.

Об этом говорит политолог Фесенко. "Депутаты не совсем понимают ситуацию в регионах риска. Особенно меня волнуют Харьков и Одесса", - отмечает эксперт.

Накануне выборов часть партий будет продвигать языковой закон в своих интересах. Но эта тема как палка о двух концах — свои бонусы с нее получат и политические оппоненты. Тот же Оппозиционный блок с сателлитами, по мнению политолога, воспользуется ситуацией.

Соавтор закона Ирина Подоляк, депутат фракции Самопоміч, утверждает: она и ее коллеги понимают, что для изменения языкового поля требуется время. И это не год, не два, даже не три.

"Никаких репрессий, высылки в Сибирь, тюрем или “чемодан — вокзал — Россия” не будет", — уверяет она. Общество, по мнению Подоляк, готово к изменениям, а не к “ломанию через колено”.

Проект, по ее словам, точно будут дорабатывать. Даже из первой его редакции под давлением общества убрали норму о так называемых языковых инспекторах, которые должны помогать Уполномоченному по защите госязыка следить за соблюдением закона.

Подоляк также подчеркивает, что никто из авторов новаций не заинтересован в создании турбулентности в обществе. “Если для реформы нужно будет дополнительное время, мы его дадим", - обещает депутат.

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №37 от 11 октября 2018 года