Слово генерала. Командующий ООС Сергей Наев рассказал о готовящемся наступлении России 27 января, 08:14 16966 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба ООС По словам Наева, Россия увеличила количество войск и ДРГ в зоне конфликта на Донбассе Пресс-служба ООС

Автор Аскольд Крушельницкий

Сергей Наев, командующий Объединенными силами на Донбассе, предупреждает о готовящемся наступлении России и тут же успокаивает: украинская армия благодаря поддержке США и освоению высоких технологий готова отразить атаку противника.

Об этом в материале, опубликованном в журнале Новое Время, пишет британский военный журналист Аскольд Крушельницкий, сопровождавший Наева в одной из поездок вдоль линии фронта в январе.

Мечта детства

Наев, уроженец города Могилева-Подольского Винницкой области, всю свою взрослую жизнь провел в армии. "Всегда хотел быть военным, даже ребенком, - говорит он. - Мне нравилась романтика приключений. Мой отец был военным, так что для меня армия стала естественным выбором".

Он учился в Московской военной академии в последние дни Советского Союза. Когда СССР начал распадаться, Наев был направлен в ГДР, где принимал участие в выводе оттуда советских войск. А когда Украина объявила независимость, вступил в ее вооруженные силы. Затем прошел курс обучения в Национальном университете обороны.

Наев был направлен в ГДР, где принимал участие в выводе оттуда советских войск

Наев постепенно двигался вверх по карьерной лестнице. Он познакомился с западными военными технологиями во время тренингов в США и Великобритании. Как и многие патриотически настроенные офицеры, он был разочарован материальным обеспечением армии и с грустью наблюдал за распродажей военного имущества, которая нередко происходила нелегально.

"Некоторые сдались и ушли из армии, - говорит генерал. - Но я подумал, что это слишком легкий выход из ситуации. Для себя я решил остаться".

Получая все более высокие звания, командуя батальонами, а затем и бригадами, Наев прилагал все усилия для того, чтобы его подопечные получали качественную подготовку на учениях, максимально приближенных к реальности.

С чего начинается война

После аннексии Крыма и оккупации существенной части Донбасса в 2014 году Наев получил должность командующего украинскими вооруженными силами в секторе Б. Этот сектор разместился поблизости от Донецка, и именно здесь проходили одни из самых тяжелых боев всей кампании, включая сражения за Донецкий аэропорт.

Война принесла Наеву новые должности и роли. В марте прошлого года Виктор Муженко, глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины, назначил Наева на его нынешнюю должность, повысив до своего заместителя.

Наева назначили руководить ООС в марте 2018 года / Фото: Минобороны Украины

Тем временем конвой Наева подъезжает к нескольким из ряда бригадных баз, которые он в этот день намерен посетить в зоне конфликта к северо-западу от Донецка.

На каждой базе офицеры окружают Наева и, указывая на большие карты, которые либо висят на стенах, либо разложены на столах, объясняют ему, что происходило в их зоне ответственности накануне.

"Я стараюсь следить за всем, насколько это возможно, - говорит Наев. - Думаю, очень важно поддерживать тесный контакт с людьми - не только офицерами, но и рядовыми солдатами на линии фронта".

Ключ к успеху

Украинские вооруженные силы проигрывают России количественно, но, подчеркивает Наев, качественная подготовка помогает сбалансировать это неравенство. "Как командующий объединенными силами я считаю, что наше главное преимущество - готовность к обороне", - говорит он.

"Главным на войне является боевая готовность рядового солдата - человека, который при необходимости обязан дать отпор врагу, начать стрелять и уничтожить его. Учения - ключ к тому, чтобы каждый солдат мог качественно выполнять свои обязанности. В конечном итоге все зависит от этих людей, которые каждый день рискуют своей жизнью, защищая страну", - подчеркивает генерал.

Главным на войне является боевая готовность рядового солдата

Наев рассказывает, что стара­ется наведываться на позиции, обстреливаемые противником, или те, где есть жертвы, встречается с военно­служащими или посещает раненых в госпитале. "Большую часть времени я провожу в моей зоне ответственности, — говорит он. - Когда я не занят встречами, участием в конференциях, приемом делегаций из Киева, то стараюсь посетить как можно больше военных локаций".

Россия готовит наступление

Генерал утверждает: есть несколько индикаторов того, что Россия готовит масштабное наступление на Украину.

"Во-первых, они увеличили количество войск в зоне конфликта. Например, там, где было восемь тактических батальонов возле украинско-российской границы, их стало двенадцать. И это только в моей зоне ответственности", - говорит он.

"Они также существенно увеличили количество авиации, готовой к действиям с воздушных баз по ту сторону линии фронта, возле Донецка", - добавляет генерал.

Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов

Ключевое доказательство коварных планов противника - это то, что, по словам Наева, в Донецкой и Луганской областях появились российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Это удалось установить благодаря перехвату их разговоров.

Украинские военные обнаружили особый тип спутниковой связи, используемой старшим офицерским составом российской армии. Присутствие российских генералов доказывает, что происходит перегруппировка войск, а это, скорее всего, подготовка к наступлению.

“Их разведывательные мощности увеличились в три раза: больше ДРГ, больше групп перехвата радиопереговоров, больше шпионов. Так происходит, как правило, накануне наступления”, — продолжает генерал.

Сергей Наев (крайний справа) / Фото: Минобороны Украины

Он считает, что вероятность наступления российских войск начала нарастать после инцидента в Керченском проливе в ноябре, когда российские военно-морские силы атаковали три украинских корабля, шедших из Черного моря в Азовское. Россияне захватили украинские суда, ранили трех украинских моряков и забрали всех 24‑х в плен.

По мнению генерала, керченский инцидент - часть российского плана о взятии под контроль всего побережья Азовского моря и расширении зоны присутствия России в западном направлении, через Мариуполь и до Крыма.

Выводы из тяжелых уроков

Наев рассказывает, что тяжелый боевой опыт 2014–2015 годов, когда российская регулярная армия нанесла большой урон плохо подготовленным украинским военным, показал: нужно увеличить боевую эффективность танковых соединений и артиллерийских войск.

Теперь это сделано. Предоставление Украине Америкой современных ракет - Джавелинов - вместе с поставкой украинских ракет Стугна и Корсар помогло армии существенно нарастить свою боевую мощность, говорит Наев.

Наев (слева) в расположении 28-й ОМБ в январе 2019 года / Фото: 28 ОМБ via Facebook

По словам генерала, вся территория в зоне его ответственности картографирована современными спутниковыми и электронными технологиями, частично предоставленными США. И теперь артиллерийский и ракетный огонь можно вести намного более прицельно, чтобы уничтожить позиции врага в самые быстрые сроки.

"Если в прошлом на подготовку артиллерийского ответа уходили десятки минут, то сейчас - всего пара минут", - рассказывает Наев.

По его словам, Украина также нарастила противовоздушные мощности в зоне конфликта. “Если Российская Федерация решит использовать против нас авиацию, то понесет такие потери, что российские пилоты просто откажутся выполнять команды", - утверждает генерал.

Украинские войска готовы вести боевые действия в городских условиях, если россияне войдут, например, в Мариуполь. Но задача перед ними стоит другая - не допустить этого.

"Наша задача - не допустить боев в пределах города, - говорит Наев. - Вы видели, что наши силы расположены на расстоянии от Мариуполя. Но если будет атака, мы будем защищать каждый миллиметр нашей земли с максимальным кровопролитием для врага".

Читайте полную версию этого материала в свежем номере журнала Новое Время - №2 от 24 января 2019 года.

Оригинал статьи напечатан в газете Kyiv Post 18 января, под названием General Nayev: Ukraine is prepared for a Russia attack.